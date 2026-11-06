Nam Định đánh bại Hà Tĩnh 2-1 dù chơi thiếu người sau khi Hồng Duy nhận thẻ đỏ. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt giữ vững ngôi đầu LPBank V-League.

Video highlights Hà Tĩnh 1-2 Nam Định

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Thép Xanh Nam Định dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong những phút đầu, đội khách kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng gặp bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Hà Tĩnh.

Sau khoảng 15 phút đầu bị ép sân, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận. Phút 24, Luiz Antonio De Souza Soares tung cú dứt điểm từ xa khi thấy Nguyên Mạnh lên cao, nhưng bóng đi chệch khung thành Thép Xanh Nam Định.

Bước ngoặt của trận đấu ở phút 33. Từ pha đá phạt góc, Caio Cesar Da Silva Silveira đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định.

Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng kịch tính. Ảnh: T.L

Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu rất nỗ lực. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nên không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những áp lực tạo ra là chưa đủ. Phút 54, Hồng Duy phạm lỗi với Vương Văn Huy. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Duy, Thép Xanh Nam Định chỉ còn 10 người trên sân.

Dù chơi hơn người nhưng phải tới phút 88, Hà Tĩnh mới cân bằng được tỷ số. Đó là tình huống Floro Da Silva Daniel làm tường rất hay cho Luiz Antonio De Souza Soares sút tung lưới Nguyên Mạnh.

Tưởng như hai đội hòa nhau, nhưng ở phút 90+4, Văn Vĩ dứt điểm cận thành sau đường chuyền rất hay của Caio Cesar Da Silva Silveira, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu.