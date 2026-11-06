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Sau 6 vòng đấu, Đồng Nai chưa biết mùi chiến thắng, có 1 trận hòa, để thủng 11 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào, đang đứng cuối BXH V-League. Ở vòng này, Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng. Trước đối thủ không quá mạnh, đây là cơ hội tìm kiếm 3 điểm đầu tiên với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trái ngược với Đồng Nai, Đà Nẵng đang có khởi đầu tốt. Giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đội khách hướng tới mục tiêu giành chiến thắng khi đối đầu với tân binh V-League.

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Phút 39, Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Đồng Nai. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định. Vulic thực hiện thành công quả 11m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy, sau 7 vòng đấu, Đồng Nai đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/27.