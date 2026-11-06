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Sau 6 vòng đấu, Đồng Nai chưa biết mùi chiến thắng, có 1 trận hòa, để thủng 11 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào, đang đứng cuối BXH V-League. Ở vòng này, Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng. Trước đối thủ không quá mạnh, đây là cơ hội tìm kiếm 3 điểm đầu tiên với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng.
Trái ngược với Đồng Nai, Đà Nẵng đang có khởi đầu tốt. Giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đội khách hướng tới mục tiêu giành chiến thắng khi đối đầu với tân binh V-League.
Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Phút 39, Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Đồng Nai. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định. Vulic thực hiện thành công quả 11m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy, sau 7 vòng đấu, Đồng Nai đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/27.
90+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Đồng Nai.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
86'
Đồng Nai chủ động lùi sâu về phần sân nhà, chơi lăn xả để bảo vệ tỷ số.
75'
Áp lực của SHB Đà Nẵng là không đủ để có thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.
63'
Công Phượng rời sân. Ngoài cú sút đầu trận và tình huống mang về quả phạt đền, tiền đạo sinh năm 1995 thi đấu tròn vai.
58'
Trong những phút vừa qua, hai đội chơi với tốc độ chậm. SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn khi triển khai tấn công tìm bàn gỡ.
50'
Đội khách dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+5
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Đồng Nai.
45+4
Ivan tung cú dứt điểm nhanh nhưng không thắng được thủ môn Đồng Nai. Đây là tình huống nguy hiểm nhất của đội khách kể từ đầu trận đấu.
44'
Vào!!! Vulic thực hiện thành công quả 11m, giúp Đồng Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
43'
Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không thay đổi quyết định, đồng thời rút thẻ vàng với lỗi phản ứng của Quế Ngọc Hải.
39'
Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Đồng Nai. Các cầu thủ đội khách đang phản ứng với quyết định của trọng tài.
36'
Nguyên Hoàng của SHB Đà Nẵng phải rời sân vì chấn thương.
24'
Từ quả phạt góc của Công Phượng, Vulic có khoảng trống, anh vuốt bóng đi vọt xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.
23'
Những phút vừa qua, Đồng Nai sử dụng nhiều của treo bóng vào vòng cấm SHB Đà Nẵng, nhưng không gây sự nguy hiểm.
16'
Tự Nhân của Đồng Nai tung cú sút xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
12'
Đội chủ nhà vẫn đang tổ chức tấn công với các đường lên bóng ở hai biên, nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự nhiều lớp của SHB Đà Nẵng.
6'
Công Phượng có tình huống đi bóng tốc độ vượt qua các hậu vệ của SHB Đà Nẵng trước khi tung cú sút từ khoảng cách 20m nhưng không thể gây ra khó khăn với thủ thành Đỗ Sỹ Huy.
5'
Trong những phút đầu, Đồng Nai là đội chủ động tấn công, trong khi SHB Đà Nẵng đá phòng ngự phản công, chờ đợi sơ hở của đối thủ.
18h00
Trận đấu bắt đầu. Đồng Nai là đội giao bóng trước.
17h45
Đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng:
17h30
Trái ngược với Đồng Nai, Đà Nẵng đang có khởi đầu tốt nhất trong những mùa giải gần đây. Giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Nếu thi đấu đúng sức, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 3 điểm.
17h00
Danh sách thi đấu của CLB Đồng Nai:
16h40
Cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Nguyễn Việt Thắng, khi ông phải giải quyết đồng thời bài toán tinh thần lẫn chuyên môn.
16h35
Đồng Nai gặp rất nhiều vấn đề ở 6 trận vừa qua. Công Phượng và các đồng đội nhận 11 bàn thua, trong khi chưa thể có bàn thắng. Cách chơi của đội tân binh cũng đơn điệu, dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang xuống tinh thần khi chưa tìm được hướng để vượt qua cơn khủng hoảng.
16h30
Đồng Nai vẫn chưa biết thắng sau 6 vòng đấu, mới chỉ có 1 điểm và chưa có bàn thắng nào ở V-League. Khởi đầu không như ý của đội bóng tân binh khiến chiếc ghế của HLV Nguyễn Việt Thắng trở nên rất "nóng".