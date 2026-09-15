Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.
Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.
Quang Hải và các đồng đội thi đấu rất cố gắng, nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, Gamba Osaka ghi 3 bàn liên tiếp trước khi bị rút ngắn tỷ số còn 1-3. Trước khi trận đấu khép lại, đại diện J-League ấn định chiến thắng 4-1.
Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs CAHN:
Gamba Osaka: Ichimori, Kishimoto, Nakatani, Sasaki, Nakano, Abe Shuto, Suzuki, Adam, Jebali, Hummet, Meshino
CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Pedant Quang Vinh, Brayan Perea, Kevin Phạm Ba, Đình Bắc
90+3'
Bàn thắng!!! Sumi đi bóng vượt qua 2 cầu thủ CLB CAHN rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
79'
Bàn thắng!!! Đình Bắc có pha ngoặt bóng rồi tung cú sút từ góc hẹp khiến thủ môn không thể bắt dính. Koko ập vào đá bồi ghi bàn, rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho CAHN.
78'
Jebali đánh đầu đưa bóng đập đất trước khi đi trúng xà ngang khung thành CAHN. Thủ môn Nguyễn Filip chỉ biết đứng nhìn trong tình huống này.
70'
Đội trưởng của CLB CAHN rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Đô. Băng thủ quân của CAHN được trao cho Phạm Thành Long.
67'
3-0 cho đội chủ nhà. Yamashita đoạt bóng sau pha tranh chấp với Đoàn Văn Hậu trước vòng cấm rồi kiến tạo cho Usami dứt điểm vào lưới trống. Trọng tài kiểm tra VAR và công nhận bàn thắng cho đội bóng Nhật Bản.
61'
Nỗ lực phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh vô tình giúp Usami có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng Nguyễn Filip đã cứu thua xuất sắc. Ngay sau đó Quang Hải tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
59'
Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long vào thế chỗ Henen, Damia. CAHN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
58'
Bàn thắng!!! Yamashita tạt bóng cho Toshida đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
49'
Nguyễn Filip bay người cản phá cú sút cận thành của Meshino, cứu thua cho CAHN.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+3'
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Gamba Osaka.
43'
Putros thực hiện quả tạt từ cánh phải, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc. CAHN tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng.
33'
Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tranh chấp với Yamashita. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên sau khi xem VAR, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka đã để bóng chạm tay trước nên không thổi phạt với đội khách.
29'
Bàn thắng!!! Usami tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Thủ môn Nguyễn Filip bay người hết cỡ nhưng đành bất lực nhìn bngs bay vào lưới. 1-0 cho Gamba Osaka.
25'
Koko tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Quang Hải. Tuy nhiên, xà ngang đã từ chối bàn thắng mở tỷ số cho CLB CAHN.
15'
Đoàn Văn Hậu băng lên thực hiện quả tạt, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc khung thành Gamba Osaka.
12'
Thủ môn Nguyễn Filip cứu thua trước cú sút xa của Shouta Abe. Đây là cơ hội đáng chú ý đầu tiên của đội chủ nhà kể từ đầu trận đấu.
9'
Damia tung cú sút uy lực sau pha phối hợp trung lộ nhưng bóng đập trúng người hậu vệ Gamba Osaka.
8'
Dù gặp đối thủ mạnh và thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ CAHN chơi rất tự tin. Quang Hải vừa có cú dứt điểm nhưng không nguy hiểm.
1'
Trận đấu bắt đầu. CAHN là đội giao bóng trước.
16h15
"Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế, khi lần đầu tiên có một đội bóng dự Cúp C1, đấu trường lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á. Tôi hy vọng toàn thể CLB có một trải nghiệm tuyệt vời", HLV Polking phát biểu trước trận đấu.
16h00
Các cầu thủ CAHN tới sân, đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.