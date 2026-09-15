Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.

Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.

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CAHN thua Gamba Osaka trận ra quân

Quang Hải và các đồng đội thi đấu rất cố gắng, nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, Gamba Osaka ghi 3 bàn liên tiếp trước khi bị rút ngắn tỷ số còn 1-3. Trước khi trận đấu khép lại, đại diện J-League ấn định chiến thắng 4-1.

Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs CAHN:

Gamba Osaka: Ichimori, Kishimoto, Nakatani, Sasaki, Nakano, Abe Shuto, Suzuki, Adam, Jebali, Hummet, Meshino 

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Pedant Quang Vinh, Brayan Perea, Kevin Phạm Ba, Đình Bắc 

15/09/2026 | 18:54

90+3'

Bàn thắng!!! Sumi đi bóng vượt qua 2 cầu thủ CLB CAHN rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka.

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Thu gọn
15/09/2026 | 18:49

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:40

79'

Bàn thắng!!! Đình Bắc có pha ngoặt bóng rồi tung cú sút từ góc hẹp khiến thủ môn không thể bắt dính. Koko ập vào đá bồi ghi bàn, rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho CAHN.

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Thu gọn
15/09/2026 | 18:38

78'

Jebali đánh đầu đưa bóng đập đất trước khi đi trúng xà ngang khung thành CAHN. Thủ môn Nguyễn Filip chỉ biết đứng nhìn trong tình huống này.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:31

70'

Đội trưởng của CLB CAHN rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Đô. Băng thủ quân của CAHN được trao cho Phạm Thành Long.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:30

67'

3-0 cho đội chủ nhà. Yamashita đoạt bóng sau pha tranh chấp với Đoàn Văn Hậu trước vòng cấm rồi kiến tạo cho Usami dứt điểm vào lưới trống. Trọng tài kiểm tra VAR và công nhận bàn thắng cho đội bóng Nhật Bản.
 

Thu gọn
15/09/2026 | 18:24

61'

Nỗ lực phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh vô tình giúp Usami có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng Nguyễn Filip đã cứu thua xuất sắc. Ngay sau đó Quang Hải tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:21

59'

Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long vào thế chỗ Henen, Damia. CAHN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:20

58'

Bàn thắng!!! Yamashita tạt bóng cho Toshida đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
 

Thu gọn
15/09/2026 | 18:11

49'

Nguyễn Filip bay người cản phá cú sút cận thành của Meshino, cứu thua cho CAHN.

Thu gọn
15/09/2026 | 18:07

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:51

45+3'

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Gamba Osaka.

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Thu gọn
15/09/2026 | 17:49

43'

Putros thực hiện quả tạt từ cánh phải, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc. CAHN tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:42

33'

Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tranh chấp với Yamashita. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên sau khi xem VAR, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka đã để bóng chạm tay trước nên không thổi phạt với đội khách.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:34

29'

Bàn thắng!!! Usami tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Thủ môn Nguyễn Filip bay người hết cỡ nhưng đành bất lực nhìn bngs bay vào lưới. 1-0 cho Gamba Osaka.
 

Thu gọn
15/09/2026 | 17:31

25'

Koko tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Quang Hải. Tuy nhiên, xà ngang đã từ chối bàn thắng mở tỷ số cho CLB CAHN.

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Ảnh: CAHN
Thu gọn
15/09/2026 | 17:21

15'

Đoàn Văn Hậu băng lên thực hiện quả tạt, Alan bật cao đánh đầu chệch cột dọc khung thành Gamba Osaka.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:20

12'

Thủ môn Nguyễn Filip cứu thua trước cú sút xa của Shouta Abe. Đây là cơ hội đáng chú ý đầu tiên của đội chủ nhà kể từ đầu trận đấu.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:19

9'

Damia tung cú sút uy lực sau pha phối hợp trung lộ nhưng bóng đập trúng người hậu vệ Gamba Osaka.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:11

8'

Dù gặp đối thủ mạnh và thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ CAHN chơi rất tự tin. Quang Hải vừa có cú dứt điểm nhưng không nguy hiểm.

Thu gọn
15/09/2026 | 17:05

1'

Trận đấu bắt đầu. CAHN là đội giao bóng trước.

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15/09/2026 | 16:17

16h15

"Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế, khi lần đầu tiên có một đội bóng dự Cúp C1, đấu trường lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á. Tôi hy vọng toàn thể CLB có một trải nghiệm tuyệt vời", HLV Polking phát biểu trước trận đấu.

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15/09/2026 | 16:14

16h00

Các cầu thủ CAHN tới sân, đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.

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