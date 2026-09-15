Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.

Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.

CAHN thua Gamba Osaka trận ra quân

Quang Hải và các đồng đội thi đấu rất cố gắng, nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, Gamba Osaka ghi 3 bàn liên tiếp trước khi bị rút ngắn tỷ số còn 1-3. Trước khi trận đấu khép lại, đại diện J-League ấn định chiến thắng 4-1.

Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs CAHN:

Gamba Osaka: Ichimori, Kishimoto, Nakatani, Sasaki, Nakano, Abe Shuto, Suzuki, Adam, Jebali, Hummet, Meshino

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Pedant Quang Vinh, Brayan Perea, Kevin Phạm Ba, Đình Bắc