Dù thi đấu rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận ra quân Asiad 20. Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Mặc dù trận đấu này chúng tôi thua nhưng các nhân tố mới đã thể hiện tốt. Cụ thể là Minh Chuyên hay Vũ Thị Hoa, họ tiến bộ rất nhanh và tự tin. Sau khi vào sân, hai cầu thủ này giúp tuyển nữ Việt Nam có nhiều pha tấn công, sau đó ghi bàn thắng".

HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra những điểm tích cực ở tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Ở trận đấu này, Thanh Nhã đánh dấu sự trở lại với bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đó là tình huống Vũ Thị Hoa băng lên bên cánh phải rồi căng ngang như dọn cỗ để Thanh Nhã dễ dàng dứt điểm tung lưới Đài Loan (Trung Quốc).

"Điều đáng mừng là Thanh Nhã sau một thời gian dài chấn thương đã trở lại với thể trạng khá tốt. Trong bàn thắng, Nhã duy trì được nền thể lực tốt, có tầm quan sát tốt, tận dụng được khoảng trống. Đây là pha phối hợp dẫn đến bàn thắng rất tốt. Tôi rất mong tuyển nữ Việt Nam sẽ còn nhiều bàn thắng như vậy", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Thanh Nhã ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Với việc để thua Đài Loan (Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết điều qua trọng là đội cần rút ra bài học và nghiên cứu kỹ hai đối thủ sắp tới.

"Chúng tôi theo dõi và phân tích đội Nhật Bản rồi sau đó chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Chắc chắn Nhật Bản mạnh hơn Đài Loan (Trung Quốc). Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị lối chơi hợp lý hơn cho tuyển nữ Việt Nam. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng theo cách chủ động, khi có tình huống phải chuyển đổi nhanh. Tôi làm tâm lý, tư tưởng cho các cầu thủ nhập cuộc một cách chủ động hơn", HLV Hoàng Văn Phúc chốt lại.