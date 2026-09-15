Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.

"Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế, khi lần đầu tiên có một đội bóng dự Cúp C1, đấu trường lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á. Tôi hy vọng những trận đấu sắp tới là một trải nghiệm tuyệt vời đối với toàn thể CLB", HLV Mano Polking nhấn mạnh.

Rất tự hào khi được tham dự Cúp C1 châu Á, nhưng HLV Polking và các học trò cho thấy họ không tới giải đấu châu lục theo kiểu "vui là chính", mà có tham vọng, mục tiêu rõ ràng.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: CAHN

Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.

Gamba Osaka là đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản. Mùa trước, đội bóng này đánh bại Al-Nassr của Cristiano Ronaldo để vô địch AFC Champions League Two.

Tuy nhiên, phong độ của Gamba Osaka ở mùa giải năm nay không thực sự tốt. Sau 6 trận, họ mới chỉ giành được 6 điểm (1 thắng, 3 hòa, 2 thua). Việc được trực theo dõi Gamba Osaka thi đấu ở J-League trong trận đấu gần nhất, giúp đoàn quân của HLV Polking có sự đánh giá, phân tích kỹ lưỡng đối thủ.

Về phần mình, CAHN có sự khởi đầu đẹp như mơ ở mùa giải mới. Sau khi giành tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á, đội bóng ngành công an giành Siêu Cúp Quốc gia và thắng 2 trận đầu ở V-League 2026/27.

Đình Bắc rất được kỳ vọng. Ảnh: S.N

Trong thành phần lực lượng của CAHN, Đình Bắc là cái tên mà HLV Polking đặc biệt kỳ vọng. Tiền đạo sinh năm 2004 dù được xếp đá chính hay dự bị ở trận gặp Gamba Osaka, anh vẫn luôn có vai trò rất quan trọng.

Cá nhân Đình Bắc cũng rất muốn được thể hiện ở trận đấu này. Cầu thủ người Nghệ An từng thổ lộ muốn được thi đấu ở Nhật Bản, và nếu tỏa sáng trên sân của Gamba Osaka, anh có thể lọt vào mắt xanh của các đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Trận CAHN vs Gamba Osaka lăn bóng vào lúc 17h ngày 15/9.