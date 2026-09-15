U23 Việt Nam bắt đầu chiến dịch Asiad 20 bằng trận mở màn gặp U23 Kuwait tại bảng C. Với mục tiêu giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là vừa sức.

U23 Kuwait sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thể hình tốt và lối chơi dựa nhiều vào sức mạnh cùng bóng bổng. Đặc biệt, trong khi đa số các đội tại Asiad không sử dụng 3 cầu thủ hơn 23 tuổi, thì đại diện Tây Á lại tận dụng tối đa quy định này nhằm gia tăng sức mạnh.

U23 Việt Nam rất tự tin. Ảnh: VFF

Lần gần nhất hai đội từng gặp nhau ở một giải quốc tế chính thức là tại vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-1, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong 2 kỳ Asiad 2023 và 2018, U23 Kuwait đều không góp mặt.

Dù dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng U23 Việt Nam đang rất tự tin lấy trọn 3 điểm ở trận ra quân. HLV Đinh Hồng Vinh không có trong tay lực lượng tinh nhuệ nhất trong độ tuổi do một số cầu thủ bận phục vụ CLB hoặc tuyển Việt Nam, nhưng những cái tên góp mặt đều được đánh giá cao, có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và các đội tuyển trẻ, thậm chí ĐTQG.

Những Cao Văn Bình, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Quốc Cường, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Quốc Việt... đang rất tự tin vào háo hức bước vào chiến dịch châu lục. Đây là giải đấu mà tất cả quyết tâm thể hiện hết khả năng, không chỉ cùng U23 Việt Nam tiến sâu, mà còn có kỷ niệm đẹp ở sân chơi danh giá.

U23 Việt Nam quyết thắng trận ra quân.

Với mục tiêu ra quân chiến thắng, HLV Đinh Hồng Vinh có thể bố trí đội hình U23 Việt Nam thiên về tấn công. Theo đó, Cao Văn Bình gần như chắc suất bắt chính. Phía trên, 3 trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Phạm Lý Đức sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng đá cánh trái, trong khi cánh đối diện thuộc về Phạm Minh Phúc.

Trên hàng công, những cái tên như Xuân Bắc, Quốc Cường, Văn Thuận, Quốc Việt, Lê Phát, Ngọc Mỹ đều nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Hồng Vinh.

Trong khoảng 1 năm qua, U23 Việt Nam gặt hái nhiều thành công, và Asiad là giải đấu tiếp theo mà các cầu thủ trẻ quyết tâm chinh phục. Đánh bại U23 Kuwait là sự khởi đầu tốt, và là cơ sở cho mục tiêu của U23 Việt Nam tại Á vận hội.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait diễn ra vào lúc 17h ngày 15/9.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.