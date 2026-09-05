Rạng sáng 5/9 (theo giờ Việt Nam), trung vệ Duy Mạnh đăng tải hình ảnh mình đã phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm tại Mỹ. Anh khẳng định sẽ tích cực tập hồi phục để có thể sớm trở lại sân cỏ.

"Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực, tôi sẽ sớm vượt qua được thôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương, quan tâm động viên, ủng hộ, cổ vũ", Duy Mạnh viết trên trang cá nhân.

Duy Mạnh phẫu thuật thành công, cần 6-9 tháng tập phục hồi. Ảnh: FBNV

Dự kiến, sau khi phẫu thuật thành công, Duy Mạnh cần 6-9 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu. Như vậy, anh không chỉ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026, VCK Asian Cup 2027, mà còn gần hết mùa giải 2026/27 trong màu áo Hà Nội FC. Việc mất Duy mạnh là một tổn thất lớn với cả ĐTQG và CLB.

Trước đó, anh gặp chấn thương sụn chêm trước đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù không thể cùng các đồng đội chiến đấu, nhưng cựu thủ quân tuyển Việt Nam vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài hay các buổi tập để cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng".