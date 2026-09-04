Hưng Yên FC được chuyển giao từ CLB Trẻ PVF CAND (Bộ Công an), tiếp quản nhiều cầu thủ tài năng từng xếp hạng 6 tại giải hạng Nhất 2025/26.

Hưng Yên FC được chuyển giao từ đội Trẻ PVF CAND, xếp hạng 6 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26.

Sau cuộc chuyển giao, HLV Bùi Đoàn Quang Huy- người từng đưa Bình Định giành Á quân V-League, tiếp quản ghế nóng và đưa về phố Hiến nhiều gương mặt dạn dày như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, Lê Minh Bình, Mạc Đức Việt Anh hay ngoại binh Khalio, tuyển thủ U20 Việt Nam Đức Vũ...

Có cơ sở chuyên môn và sự ủng hộ mạnh tay từ doanh nghiệp của tỷ phú Đặng Thành Tâm, Hưng Yên FC không ngần ngại nêu tham vọng lớn. Tại lễ xuất quân ngày 4/9, Giám đốc điều hành Hưng Yên FC Nguyễn Hải Biên khẳng định, mục tiêu của đội bóng đất phố Hiến là top 3 ở giải hạng Nhất quốc gia 2026/27, sẵn sàng chớp cơ hội giành vé thăng hạng V-League. Không chỉ vậy, Hưng Yên FC còn đặt tham vọng, xây dựng đội bóng một cách căn cơ, với hệ thống đào tào trẻ từ lứa U13 đến U21 nhằm phục vụ đội bóng, đặc biệt là đóng góp cho các ĐTQG.

Hưng Yên FC đặt chỉ tiêu lọt vào top 3, sẵn sàng giành vé thăng hạng V-League

Ở mùa giải này, dù giải hạng Nhất quốc gia có 2 suất thăng hạng, nhưng Hưng Yên FC phải cạnh tranh với một loạt đối thủ tham vọng. Cụ thể là 2 CLB vừa chơi ở V-League mùa trước là CAND FC, Becamex TPHCM hay Quy Nhơn United. HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhấn mạnh, dù khó khăn nhưng "khoác áo Hưng Yên FC là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi nhận nhiệm vụ và sẽ quyết tâm hoàn thành, tạo dựng vị thế mới trong lòng người hâm mộ".

Ngày 12/9, Hưng Yên FC đá trận ra quân gặp Thép Cần Thơ (đội bóng vừa được chuyển giao từ Quảng Ninh FC) trên sân khách.