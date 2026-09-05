Sự kiên định của bầu Đức

Nếu xét về sự kiên định, có lẽ rất ít ông bầu ở Việt Nam có thể so với bầu Đức. Gần 20 năm trước, ông chọn đầu tư vào đào tạo trẻ khi phần lớn bóng đá Việt Nam vẫn quen với cách làm “ăn xổi”.

Rồi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… xuất hiện, tạo nên một thế hệ từng làm cả V-League thay đổi cách nhìn về cầu thủ trẻ.

Bầu Đức vẫn kiên định với việc đưa cầu thủ trẻ lên chơi ở V-League

Bây giờ, lứa cầu thủ nói trên đã rời Pleiku từ lâu, nhưng bầu Đức vẫn không đổi cách làm. Mùa này, HAGL tiếp tục bước vào mùa giải mới với một đội hình rất trẻ nhất V-League, có độ tuổi trung bình chỉ là 22,8. Thậm chí nhiều cái tên được lựa chọn còn chưa bước qua tuổi đôi mươi như Gia Bảo, Chí Dũng, Chí Hướng…

Sựa lựa chọn của bầu Đức ở khía cạnh nào đó là đáng ghi nhận, cũng như rất đáng nể trong bối cảnh V-League chuyển động rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải 2026/27 diễn ra.

Nhưng để làm gì?

Với một đội hình trẻ trung (giống những mùa trước), chẳng cần tới giới chuyên môn mà ngay cả người hâm mộ phố Núi đều nhận định mùa 2026/27 đội bóng của bầu Đức cũng sẽ lại “kiên định” với việc... giữ chân trụ hạng.

Nhận định đó không là quá hoặc đánh giá thấp HAGL. Bởi thực tế với những gì đang có trong tay, đội bóng phố Núi thậm chí còn kém hơn cả Đồng Nai, Bắc Ninh - những tân binh của V-League 2026/27.

Những mùa trước, HAGL luôn thoát hiểm ngoạn mục ở các vòng đấu cuối. Nhưng năm nay khi LPBank V-League có 2 suất xuống hạng trực tiếp, ít người dám chắc đội bóng nhà bầu Đức tái lập được thành tích chẳng mấy tự hào ở một giải đấu chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ để trụ hạng, thậm chí đối mặt với nguy cơ về lại hạng Nhất liệu có đáng?

Không chỉ nghịch lý ở câu chuyện trụ hạng. Ngay cả niềm tự hào đóng góp cho bóng đá Việt Nam bằng những “sản phẩm” chất lượng cao từ lò đào tạo phố Núi giờ đây cũng đã nhạt đi khá nhiều.

Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, đóng góp của HAGL chỉ vỏn vẹn hơn chục phút vào thay người của Đinh Quang Kiệt, còn lại là Trung Kiên không ra sân.

Hoặc như ở cấp độ trẻ hơn, những đóng góp cũng không còn được như trước. Thậm chí khi U17 Việt Nam giành vé dự World Cup, lò đào tạo của bầu Đức còn không có ai.

Từng là nguồn cung cấp cầu thủ rất lớn cho tuyển Việt Nam một thời gian tương đối dài, nhưng vài năm qua thưa dần, bất chấp lò đào tạo vẫn hoạt động, đội 1 vẫn trẻ nhất V-League. Điều ấy buộc phải đặt dấu hỏi rằng sự kiên định của bầu Đức để làm gì. Và câu trả lời đã nói ở trên.

Bầu Đức có quyền tiếp tục con đường của mình. Bóng đá Việt Nam cũng cần những CLB dám làm bóng đá trẻ đến cùng. Nhưng kiên định chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra kết quả.

Còn nếu sau gần 20 năm, câu chuyện vẫn có những cầu thủ trẻ nào, mùa này liệu có trụ hạng hay không, thì có lẽ câu hỏi sẽ phải là HAGL có đang đi đúng hướng hay không, thay vì bầu Đức nên thay đổi để đội bóng phố Núi khác hơn!