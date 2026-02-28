Ghi bàn:
CAHN: Minh Phúc (77'), Alves (82', 90'+4)
HAGL: Marciel Silva (41')
Đội hình xuất phát CAHN vs HAGL:
CAHN (4-3-3): Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Văn Đô (Minh Phúc), Thành Long (11), Pendant Quang Vinh (7), Quang Hải (19), Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Alan (Alves).
HAGL (5-4-1): Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Du Học (66), Thanh Sơn (66), Marciel Silva (10), Ngọc Lâm (17), Vĩnh Nguyên (23), Thanh Nhân (7), Júnior Batista (29).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 3-1 dành cho CAHN trước HAGL. Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội củng cố ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn Ninh Bình.
90'+4
Alves lập cú đúp cho CAHN
Leo Artur chọc khe thông minh cho Alves thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Trung Kiên lần thứ ba. Trọng tài biên căng cờ báo việt nhưng VAR xác định có bàn thắng cho đội chủ nhà.
85'
Đình Bắc hụt tuyệt phẩm
Đình Bắc đi bóng rồi dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm, người đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam là Trung Kiên đã chôn chân đứng nhìn nhưng cột dọc đã cứu thua cho HAGL.
82'
Alves nâng tỷ số lên 2-1 cho CAHN
Từ quả phạt góc của Quang Hải, Văn Hậu bỏ bóng để Alves dứt điểm cận thành bị Trung Kiên cản phá. Ngay lập tức ngoại binh của CAHN đá bồi quyết đoán tung lưới HAGL lần thứ hai.
80'
Thủ môn Nguyễn Filip bỏ vòng cấm lao ra phá bóng ngay trước khi Đình Lâm của HAGL có thể dứt điểm.
76'
Minh Phúc gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Từ pha ném biên bên cánh trái của CAHN, Leo Artur tạt bóng ra trong khi một cầu thủ HAGL lóng ngóng để vuột bóng. Cầu thủ U23 Việt Nam mới vào sân thay người là Minh Phúc dứt điểm chìm chính xác đánh bại Trung Kiên.
69'
Quang Hải chọc khe tinh tế để Alves thoát xuống dứt điểm đánh bại Trung Kiên, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. VAR cũng xác nhận điều đó.
66'
Trung Kiên cứu thua xuất sắc cho HAGL
Leo Artur treo bóng về phía cột xa để Alves đánh đầu cận thành nhưng không thắng được tài năng của thủ thành Trung Kiên. Quang Hải ập vào đá bồi nhưng hàng thủ HAGL đánh chặn thành công.
58'
Leo Artur tìm kiếm vận may với cú sút xa nhưng trái bóng đi quá thiếu chính xác.
51'
Đầu hiệp hai diễn ra khá quyết liệt của cầu thủ đôi bên, CAHN vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số bất ngờ 1-0 dành cho đội khách HAGL.
41'
HAGL bất ngờ mở tỷ số
Pha tấn công hiếm hoi của HAGL được Marciel Silva kết thúc chính xác trong pha đối mặt với thủ thành Nguyễn Filip. Trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị nhưng lần này VAR xác định có bàn thắng cho đội khách.
39'
Cơ hội dứt điểm hiếm hoi của HAGL trong hiệp một nhưng pha kết thúc lại quá hiền.
32'
Đoàn quân của HLV Mano Polking đang làm chủ cuộc chơi, tuy nhiên vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Trung Kiên.
26'
Lê Văn Đô trả bóng ngược ra cho đội trưởng Quang Hải dứt điểm đi sát sạt cột dọc khung thành HAGL.
14'
Đình Bắc có pha thoát xuống, anh xử ký khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm về góc gần buộc người đồng đội ở U23 Việt Nam - Trung Kiên phải đấm bóng chịu phạt góc.
13'
CAHN có pha phối hợp tấn công ăn ý, Alan vung chân dứt điểm không cần lấy khiến thủ môn U23 Việt Nam - Trần Trung Kiên vất vả cản phá.
9'
Quang Hải thực hiện pha đá phạt góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành HAGL. Đội bóng phố Núi trải qua một phen thót tim. CAHN đang tổ chức ép sân toàn diện.
7'
CAHN hú vía
Nhận đường chọc khe của đồng đội, Júnior Batista xử lý cơ bản rồi thực hiện pha cứa lòng chính xác về góc gần đánh bại Nguyễn Filip. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc.
19h15
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Cuộc đối đầu giữa CAHN và HAGL ở vòng 14 LPBank V.League 1-2025/2026 được xem là bài test thực sự cho tham vọng của cả hai. Trong khi CAHN đang băng băng trên đỉnh bảng với 32 điểm sau 13 trận, hơn đội bám đuổi 5 điểm và còn đá ít hơn 1 trận, thì HAGL vẫn phải chắt chiu từng điểm số để tránh xa nhóm nguy hiểm.
Dưới thời HLV Mano Polking, CAHN vận hành lối chơi kiểm soát hiện đại, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu hàng công bùng nổ. Alan Sebastiao dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 pha lập công, trong khi sự trở lại của Văn Hậu và Leo Artur giúp đội hình thêm chiều sâu.
Ở chiều ngược lại, HAGL trẻ trung và giàu năng lượng đang hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là thắng lợi trước Ninh Bình. Tuy nhiên, làm khách tại Hàng Đẫy – nơi CAHN toàn thắng 6 trận gần nhất – là thử thách khổng lồ. Nếu không đứng vững trước sức ép đầu trận, đội bóng phố Núi khó tránh khỏi một đêm vất vả.