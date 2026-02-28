Minh Phúc gỡ hòa 1-1 cho CAHN

Từ pha ném biên bên cánh trái của CAHN, Leo Artur tạt bóng ra trong khi một cầu thủ HAGL lóng ngóng để vuột bóng. Cầu thủ U23 Việt Nam mới vào sân thay người là Minh Phúc dứt điểm chìm chính xác đánh bại Trung Kiên.