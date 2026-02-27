Phiên điều trần của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã kết thúc, song kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Theo thông tin cập nhật, CAS cần thêm thời gian để rà soát toàn bộ hồ sơ, lập luận pháp lý và chứng cứ từ các bên trước khi đưa ra phán quyết chính thức.

Danh sách 7 cầu thủ "nhập tịch lậu" của Malaysia - Ảnh: Sea Sia Goal

Diễn biến này đồng nghĩa với việc mốc công bố dự kiến trước đó không còn hiệu lực. Đại diện truyền thông của CAS xác nhận phán quyết sơ bộ có thể được đưa ra vào tuần tới, trong khi bản án đầy đủ kèm theo lập luận chi tiết sẽ được hoàn thiện sau đó.

Do tính chất nhạy cảm và mức độ quan tâm lớn từ công chúng, nhiều khả năng CAS sẽ phát hành thông cáo báo chí ngay khi có kết luận ban đầu.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt bởi liên quan trực tiếp đến án treo giò 12 tháng mà FIFA áp đặt lên bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Phán quyết của CAS bị trì hoãn sang tuần tới - Ảnh: Sea Sia Goal

FAM kháng cáo với hy vọng giảm nhẹ hoặc hủy bỏ án phạt, qua đó tạo điều kiện để các cầu thủ sớm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia trong những giải đấu quan trọng sắp tới.

Video Malaysia 4-0 Việt Nam (nguồn: VTV)