Dù tỏa sáng và giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026, nhưng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa giải năm nay. Sự kém duyên của tiền đạo sinh năm 2004 được lý giải anh phải đối mặt với các hậu vệ đẳng cấp, ngoài ra chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội và thiếu may mắn.

Vòng này, CAHN tiếp đón đối thủ "vừa miếng" HAGL. Đây cũng chính là cơ hội cho Đình Bắc có thể "mở tài khoản". Anh có dịp đối đầu với người đồng đội ở U23 Việt Nam: thủ thành Trung Kiên.

Mục tiêu của Đình Bắc và các đồng đội là giành chiến thắng, tiếp tục củng cố ngôi đầu BXH. Nhiệm vụ này dường như không quá khó, một khi đội bóng ngành công an thi đấu đúng sức.

Đình Bắc quyết ghi bàn đầu tiên ở V-League mùa này. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, CAHN cũng không thể chủ quan trận này bởi HAGL vừa có 2 trận thắng liên tiếp nên tinh thần các cầu thủ đang lên cao. HLV Polking cũng thừa nhận đội bóng phố Núi không dễ bị bắt nạt, vì thế, ông cùng các học trò của mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều tình huống.

Trên sân nhà, CAHN khả năng chọn lối chơi tấn công. Ngoài mũi nhọn Alan hay Đình Bắc, đội bóng của HLV Polking còn có Văn Hậu đang trở lại với phong độ rất tốt. Ở trận trước, cầu thủ sinh năm 1999 lập siêu phẩm đẳng cấp thế giới, góp công giúp CAHN thắng Thanh Hóa 3-1.

Tính đến hiện tại, CAHN là đội duy nhất không thua một trận đấu nào (10 thắng, 2 hoà). Trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải cùng các đồng đội cũng thắng liền 6 trận gần nhất ở V-League. Dù tôn trọng đối thủ, nhưng đây là trận đấu mà đội bóng ngành công an rất tự tin giành trọn 3 điểm.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 28/2, Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn SLNA về phong độ, lại có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND được xem là "chung kết ngược" khi cả hai đều đang ở nhóm "cầm đèn đỏ".