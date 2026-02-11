Tampines Rovers nhập cuộc đầy tự tin và khiến hàng thủ CAHN phải làm việc vất vả trong khoảng 10 phút đầu với những pha dứt điểm sớm. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị ép sân, đội chủ nhà nhanh chóng siết lại đội hình, giành quyền kiểm soát bóng và từng bước áp đặt thế trận trong phần còn lại của hiệp một.

Đình Bắc ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: Hải Hoàng

Bước ngoặt đến ở phút 25 khi Leo Artur tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Quang Hải băng vào đá bồi mở tỷ số.

Chỉ 3 phút sau, tiền vệ số 19 hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chéo góc lạnh lùng sau tình huống phối hợp phản công sắc nét. Trước khi hiệp một khép lại, Alves chớp thời cơ trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN.

Sang hiệp hai, CAHN chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đình Bắc ghi dấu ấn ở phút bù giờ với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp CAHN chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Jalan Besar.

Ghi bàn: Quang Hải (25', 27'), Rogerio (37'), Đình Bắc (90'+2)

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Hugo Gomes, Việt Anh (Đình Trọng 79'), Pendant Quang Vinh (Minh Phúc 74'), Vitao (Thành Long 79'), Mauk, Quang Hải (Đình Bắc 64'), Rogerio (Văn Đô 64'), Leo Artur, Alan

Tampines Rovers: Buhari, Raoul, Yamashita, Takeshi, Fox, Sumi, Shah, Glenn Kweh, Buhagiar, Kazama, Higashikawa