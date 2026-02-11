Tampines Rovers nhập cuộc đầy tự tin và khiến hàng thủ CAHN phải làm việc vất vả trong khoảng 10 phút đầu với những pha dứt điểm sớm. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị ép sân, đội chủ nhà nhanh chóng siết lại đội hình, giành quyền kiểm soát bóng và từng bước áp đặt thế trận trong phần còn lại của hiệp một.
Bước ngoặt đến ở phút 25 khi Leo Artur tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Quang Hải băng vào đá bồi mở tỷ số.
Chỉ 3 phút sau, tiền vệ số 19 hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chéo góc lạnh lùng sau tình huống phối hợp phản công sắc nét. Trước khi hiệp một khép lại, Alves chớp thời cơ trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN.
Sang hiệp hai, CAHN chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đình Bắc ghi dấu ấn ở phút bù giờ với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp CAHN chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Jalan Besar.
Ghi bàn: Quang Hải (25', 27'), Rogerio (37'), Đình Bắc (90'+2)
Đội hình thi đấu
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Hugo Gomes, Việt Anh (Đình Trọng 79'), Pendant Quang Vinh (Minh Phúc 74'), Vitao (Thành Long 79'), Mauk, Quang Hải (Đình Bắc 64'), Rogerio (Văn Đô 64'), Leo Artur, Alan
Tampines Rovers: Buhari, Raoul, Yamashita, Takeshi, Fox, Sumi, Shah, Glenn Kweh, Buhagiar, Kazama, Higashikawa
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tưng bừng 4-0 dành cho CAHN, kết quả này giúp đại diện V-League đặt một chân vào vòng tứ kết AFC Champions League Two 2025/26. Sau đây một tuần, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội đá lượt về trên đất Singapore.
90'+2
Đình Bắc lập công, CAHN dẫn 4-0
Nhận đường chọc khe của Lê Văn Đô, Đình Bắc xoay sở trong vòng cấm của Tampines Rovers rồi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng về góc cao khiến thủ môn đội khách chôn chân đứng nhìn.
90'
Hiệp hai trận đấu có 4 phút bù giờ.
88'
CAHN vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 4 vào lưới của Tampines Rovers.
81'
Đình Bắc suýt ghi tuyệt phẩm
Nhận bóng từ chân đồng đội, Đình Bắc thực hiện pha solo rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng khẽ chạm chân cầu thủ Tampines Rovers rồi chệch cột dọc trong gang tấc, một quả phạt góc cho CAHN nhưng trọng tài không phát hiện ra.
74'
Thêm một cầu thủ U23 Việt Nam nữa được HLV Mano Polking tung vào sân. Minh Phúc là người vào thế chỗ Pendant Quang Vinh.
70'
Được xếp đá ở vị trí sở trường, Đình Bắc liên tục khoan phá bên hành lang cánh phải của Tampines Rovers.
64'
HLV Mano Polking quyết định tung Đình Bắc và Văn Đô vào thay Quang Hải và Alves.
62'
CAHN vẫn chơi tấn công, trong khi CLB đến từ Singapore đôi khi có những pha phản công khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Cũng phải nói rằng khâu dứt điểm của các chân sút bên phía Tampines Rovers quá "cùn".
57'
Cơ hội ngon ăn dành cho Tampines Rovers, Buhagiar bỏ lại sau lưng hàng thủ CAHN nhưng lại sút bóng đi vọt xà ngang khi đối mặt với Nguyễn Filip.
51'
Toàn bộ đội hình của CAHN dâng cao, thủ môn Nguyễn Filip phải bỏ khung thành lao lên gần giữa sân để phá bóng kịp thời.
48'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ Tampines Rovers nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ, CLB đến từ Singapore nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng không dễ gì.
37'
Rogerio Alves nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN
Hậu vệ đội khách phá hụt bóng tạo cơ hội để Leo Artur đặt lòng bị chặn lại, Rogerio lập tức có cơ hội với hai pha kết thúc liên tiếp đem về bàn thứ 3 cho đại diện Việt Nam.
31'
Dẫn trước với 2 bàn chóng vánh, các học trò của HLV Mano Polking duy trì thế trận tấn công với liên tiếp cơ hội về phía khung thành của đội khách.
27'
Quang Hải lập cú đúp
Từ một pha tấn công trực diện của CAHN, vẫn là Quang Hải với tình huống xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Tampines Rovers rồi dứt điểm tung lưới đội bóng Singapore lần thứ hai.
25'
Quang Hải mở tỷ số cho CAHN
Xuất phát từ cú sút xa căng như búa bổ của Leo Artur, buộc thủ môn Buhari phải đấm bóng ra. Quang Hải xuất hiện đúng chỗ và tung cú đá bồi chính xác mở tỷ số cho CAHN.
18'
Hai đội vẫn chưa có được pha dứt điểm đáng chú ý nào về phía khung thành của nhau.
12'
Sau ít phút đầu, các cầu thủ CAHN đang dần kiểm soát thế trận, gây sức ép dù chưa quá lớn.
6'
Dù được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc khá thận trọng.
19h15
Trọng tài chính người Iraq - Zaid Thamer Mohammad thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h00
18h45
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Tampines Rovers
Nhận định trước trận
Chiến thắng 6-1 trước Tampines Rovers ở giải CLB Đông Nam Á 2025/26 không đủ để khẳng định đẳng cấp thực sự của CAHN. Đó chỉ là lời chia tay mang tính an ủi trong bối cảnh thầy trò HLV vẫn phải sớm dừng bước từ vòng bảng – một kết cục khó chấp nhận với đội bóng giàu tham vọng.
Cần nhấn mạnh rằng đại diện Singapore không tung ra đội hình mạnh nhất, khi nhiều trụ cột được cho nghỉ. Vì thế, cách biệt 5 bàn phần nào phản ánh tính chất thử nghiệm hơn là chênh lệch chuyên môn.
Thực tế, Tampines Rovers là tập thể đáng gờm tại AFC Champions League Two 2025/26. Họ bất bại 6 trận vòng bảng, thắng 5 và hòa 1, trong đó có kết quả ấn tượng trước Pohang Steelers.
Sở hữu dàn ngoại binh chất lượng như Dylan Fox, Yamashita hay Buhagiar, đội bóng Singapore cho thấy sự cân bằng cả công lẫn thủ. Với CAHN, chiến thắng đậm vừa qua chỉ nên xem là lời nhắc nhở: muốn tiến xa ở sân chơi châu lục, họ cần sự tập trung và bản lĩnh lớn hơn nhiều.
Thông tin lực lượng
Hai đội có đội hình mạnh nhất