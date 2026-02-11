Chỉ sau khoảng 1 tuần gặp nhau ở Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26, CAHN và Tampines Rovers tái đấu ở vòng 1/8 AFC Champions League Two. Ở trận đấu trước đó, cũng diễn ra trên sân Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Polking hủy diệt đối thủ với tỉ số 6-1.

Trước trận đấu, HLV Polking tỏ ra rất tự tin, nhưng cũng khẳng định CAHN có sự thận trọng bởi đối thủ chắc chắn rút ra nhiều bài học sau thất bại hôm 4/2. "Tampines Rovers sẽ thay đổi nhiều. Họ phân tích rất kỹ về CAHN nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất. Chúng tôi cũng mổ xẻ những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, đồng thời duy trì phong cách và bản sắc mà CAHN xây dựng suốt một năm qua”, HLV Polking đánh giá.

CAHN tự tin giành chiến thắng. Ảnh: CAHN

Sau khi bị loại ở Cúp CLB Đông Nam Á, CAHN chỉ còn 2 mục tiêu là V-League và AFC Champions League Two. Cả hai đấu trường này đội bóng ngành công an đều rất quyết tâm giành thành tích cao, thậm chí là vô địch.

Muốn làm được điều đó, đại diện của Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ. Như HLV Polking khẳng định, CAHN không xem trận thắng 6-1 trước Tampines Rovers là thước đo cho trình độ giữa hai đội. Ngược lại, Quang Hải và các đồng đội cần làm tốt hơn nữa, trong đó vấn đề chiến thuật, thể lực cũng như tâm lý là điều mà HLV Polking luôn nhắc nhở các học trò phải được thể hiện hết khả năng trên sân.

Sự kết hợp giữa bộ đôi ngoại binh Alan Grafite - Leo Artur cùng sự nguy hiểm của Đình Bắc, Quang Hải... được kỳ vọng tạo nên áp lực lớn về phía Tampines Rovers. Với lợi thế sân nhà, CAHN gần như chắc chắn chơi tấn công. Đội chủ sân Hàng Đẫy hướng tới chiến thắng, thậm chí thắng đậm để tạo lợi thế cho trận lượt về tại Singapore.

Trận CAHN vs Tampines Rovers lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 11/2 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.