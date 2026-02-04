Sau khi bị loại ở Cúp CLB Đông Nam Á, CAHN quyết tâm có giành chiến thắng trước Tampines Rovers để tri ân người hâm mộ. Ở trận đấu này, HLV Polking sử dụng đội hình xuất phát với nhiều sự thay đổi so với trận đấu gần nhất ở vòng 12 V-League. Những cầu thủ đá chính của đội chủ nhà gồm: thủ môn Thành Vinh, Minh Phúc, Hugo Gomes, Lý Đức, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Nascimento, Văn Đức, Rogerio và Văn Đô.

Thi đấu rất cố gắng nhưng CAHN lại là đội phải nhận bàn thua trước. Phút 12, Yoshimoto vượt qua thủ môn Thành Vinh rồi chuyền cho Buhagiar mở tỉ số cho đội khách. Chỉ 3 phút sau, Hugo Gomes bật cao đánh đầu chính xác từ tình huống phạt góc, gỡ hòa 1-1.

CAHN có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: CAHN

Sau khi có bàn thắng, trận đấu chỉ diễn ra với thế trận một chiều. Lê Văn Đô là người lập công sau đường căng ngang của Phan Văn Đức ở phút 28. Phút 33, Phan Văn Đức dễ dàng lốp bóng qua đầu thủ môn Tampines nâng tỉ số 3-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Bước sang hiệp 2, CAHN vẫn là đội chủ động tấn công, tạo ra nhiều sức ép về phía Tampines Rovers. Phút 75, Vitao nâng tỉ số lên 4-1 cho đội chủ nhà. Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo Alan lập cú đúp, ấn định chiến thắng đậm 6-1 cho đại diện Việt Nam, có lời chia tay đẹp với sân chơi Cúp CLB Đông Nam Á.