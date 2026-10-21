Đại hội VFF nhiệm kỳ 2026-2030 được dự báo rất "nóng" khi có nhiều ứng viên tranh cử ở ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030) dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1/2027. Đến thời điểm này, VFF đã có danh sách được đề cử các chức danh Ban Chấp hành, trong đó ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch là được quan tâm nhất.

Theo danh sách được VFF công bố vào tối 21/10, ở vị trí Chủ tịch VFF có 3 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ.

Trong số những cái tên này, ông Trần Quốc Tuấn là Chủ tịch VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026, còn ông Nguyễn Xuân Vũ là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại của khóa cũ.

Đại hội VFF nhiệm kỳ X được dự báo rất "nóng". Ảnh: VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy (hay được gọi là bầu Thụy) lần đầu tranh cử tại VFF. Ông Thụy sinh năm 1976, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng và ngân hàng. Hiện doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi bầu Thụy là LPBank đang là nhà tài trợ chính cho V-League.

Ở vị trí Phó Chủ tịch VFF, có 3 người tranh cử ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, gồm các ông Trần Huy Đức (Ủy viên BCH VFF khóa IX), ông Trần Quốc Tuấn và ông Trần Anh Tú (Phó Chủ tịch VFF khóa IX, Chủ tịch HĐQT công ty VPF).

Ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 6 người, gồm ông Vũ Quốc Khánh (Tổng Giám đốc LPBank), Nguyễn Trung Kiên (Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ khóa IV), Lê Văn Thành (Chủ tịch công ty Động Lực), Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ.

Ở ghế Phó Chủ tịch truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Xuân Vũ là ứng viên duy nhất.

Sau khi kết thúc thời hạn nhận đề cử trong ngày 19/10, VFF sẽ lấy ý kiến những người được giới thiệu về việc có đồng ý tham gia tranh cử hay không. Các hồ sơ được xác nhận sẽ được VFF báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ VH, TT&DL rà soát trước khi danh sách ứng viên cuối cùng được chốt.