FIFA Days tháng 11 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng nếu chỉ đặt mục tiêu chiến thắng, tuyển Việt Nam dễ bỏ lỡ cơ hội chỉnh sửa bản thân.

Điều cần HLV Kim Sang Sik ưu tiên...

Sau FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công, tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik rõ ràng rất muốn lấy các trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan như bước đệm cho sự trở lại cả về tinh thần lẫn điểm số trên BXH FIFA.

Điều này là dễ hiểu, bởi ai cũng biết điểm số trên bảng xếp hạng FIFA quan trọng ra sao, nhưng nếu quá nặng nề trong bối cảnh tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều cần chỉnh sửa, để có thể chơi tốt tại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik cần đặt mục tiêu kéo cho tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tới

Vậy nên, điều người hâm mộ chờ đợi nhất trong đợt tập trung tới không đơn thuần là tuyển Việt Nam trở lại với chiến thắng mà còn muốn thấy HLV Kim Sang Sik có những thay đổi, điều chỉnh cách chơi cũng như thử nghiệm thêm về con người nhằm duy trì thành công lâu dài hơn.

Tất nhiên, thử nghiệm không có nghĩa là xáo trộn đội hình thiếu tính toán. HLV Kim Sang Sik vẫn cần giữ bộ khung ổn định, nhưng phải biết đâu là những vị trí có thể thay đổi và phương án nào đủ khả năng đáp ứng yêu cầu mới về chiến thuật.

... để Asian Cup phải khác

Có thể thấy, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan là những đối thủ vừa tầm để tuyển Việt Nam “cày” điểm số nhằm cải thiện hay duy trì thứ trên hảng xếp hạng FIFA. Nhưng, như phân tích hai trận giao hữu tháng 11 cần hướng đến những câu hỏi cụ thể và trực diện hơn đối với đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Muốn có đáp án, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải chấp nhận đánh giá cầu thủ qua những thử nghiệm thực chất, hiệu quả hơn nữa thay vì tập trung vào bộ khung cũ nhằm đảm bảo chiến thắng, trong khi cơ hội thay đổi bị bỏ lỡ.

Để tuyển Việt Nam vững tin cho Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam đương nhiên vẫn cần chiến thắng, nhưng không thể là tiêu chí duy nhất để đánh giá thành công của đợt tập trung vào tháng 11 tới mà là sẽ thu được điều gì cho chặng đường phía trước.

Còn nếu sau hai trận đấu, tuyển Việt Nam chỉ có thêm điểm số mà chưa cải thiện cách chơi, chưa tìm được phương án nhân sự hiệu quả hơn, thì quá trình chuẩn bị cho Asian Cup vẫn chưa đạt yêu cầu. Khi ấy, thứ hạng FIFA có thể nhích lên, nhưng năng lực cạnh tranh của đội tuyển chưa chắc đã thay đổi.