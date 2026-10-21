U17 Việt Nam thu được nhiều bài học sau trận thua 1-4 trước U18 FC Seoul, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup 2026.

Sáng 21/10, U17 Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc, gặp đội U18 của CLB FC Seoul. Đây là dịp để HLV Cristiano Roland tiếp tục thử nghiệm nhân sự, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Với mục tiêu tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ, HLV Cristiano Roland bố trí nhiều phương án nhân sự, trao cơ hội ra sân cho hầu hết các thành viên trong đội ở những thời điểm khác nhau của trận đấu. Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, U17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai lối chơi, duy trì khả năng phối hợp, song chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và để thua với tỷ số 1-4. Bàn thắng duy nhất của U17 Việt Nam được ghi bởi Trần Mạnh Quân trên chấm phạt đền.

U17 Việt Nam cọ xát với đối thủ mạnh tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Với tính chất của một trận đấu tập, màn thử lửa với U18 Seoul FC mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ trước đối thủ có cường độ thi đấu cao.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc, gặp đội U18 Cheonan City FC vào lúc 15h30 ngày 26/10 theo giờ địa phương.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.