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Bàn thắng:
Campuchia: Sovann 55'.
Singapore: Shawal Anuar 22', Fandi 90'+11.
Đội hình xuất phát:
Campuchia: Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Alisher Mirzaev, Phat Sokha, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Iago Bento, Coulibaly, Mat Noron.
Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Harhys Stewart, Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Shawal Anuar, Glenn Kweh, Hami Syahin.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Campuchia vs Singapore:
90'+11
Bàn thắng! 2-1 cho Singapore (Ilhan Fandi)! Sau đường chuyền của Song Ui-Young, Fandi tiếp bóng một nhịp rồi tung người thực hiện cú móc bóng tuyệt đẹp hạ gục Hul Kimhuy.
90'+7
Không vào! Fandi tung cú đá chân phải ngoài vòng cấm, Hul Kimhuy bay người cứu thua thành công.
90'+6
Sau rất nhiều thời gian, trọng tài xác định có lỗi việt vị và từ chối bàn thắng.
90'+4
Trọng tài quyết định xem lại màn hình.
90'+3
VAR xử lý khá lâu trong tình huống nhạy cảm, rất nhiều pha bóng diễn ra, và thiếu góc nhìn.
88'
Bóng vào lưới. Sau tình huống lộn xộn từ pha dàn xếp đá phạt, Ilhan Fandi có mặt đá cận thành vào lưới trống. VAR vào cuộc.
86'
Nguy hiểm! Fandi băng vào vòng cấm đánh đầu nhưng không chính xác.
84'
Liên tục là những pha đưa bóng vào vòng cấm Campuchia nguy hiểm, nhưng Singapore không thể dứt điểm.
79'
Không vào! Khung thành Singapore chao đảo, Devit Yem áp sát dứt điểm trong tư thế với đi chệch cột dọc.
76'
Không vào! Song tạt chính xác, Harhys Stewart băng vào đánh đầu chệch cột dọc.
75'
Fandi dứt điểm nguy hiểm, thủ môn Campuchia cứu thua xuất thần. Dù vậy, có lỗi việt vị.
72'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, Fandi bật cao hơn tất cả đánh đầu không chính xác.
69'
Không vào! Hậu vệ Campuchia trượt chân, Song Ui-Young có cơ hội sút trước vòng cấm đi bóng vọt xà ngang trong gang tấc.
68'
Irfan Fandi ngã trong vòng cấm Singapore nhưng trọng tài không thổi phạt.
65'
Không vào! Saty di chuyển sang trái, xử lý kỹ thuật trong vòng cấm nhưng cú đá chân phải về góc xa không thắng được thủ môn Singapore.
60'
Trận đấu đang diễn ra rất sôi động. Sau bàn gỡ, Campuchia thi đấu rất hay.
55'
Bàn thắng! Campuchia gỡ hòa 1-1 (Ouk Sovann)! Đội chủ nhà pressing nhanh, cướp bóng ngay trên sân đối thủ, Phat Sokha ở trung lộ kiến tạo để Sovann khống chế một nhịp rồi tung cú sút tuyệt đẹp thành bàn.
53'
Sa Ty đột phá vào vòng cấm khá nguy hiểm, nhưng cách xử lý sau cùng của anh rất khó hiểu và dẫn bóng ra hết biên ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Campuchia có 3 thay đổi đồng loạt. Sa Ty, Sieng Chanthea, Yem Devit vào sân. Mat Noron, Sophal, Iago Bento rời sân.
Singapore đưa Song Ui-Young vào thay Syahin.
45'+3
Thi đấu trội hơn và dứt điểm chính xác, Singapore tạm dẫn trước chủ nhà Campuchia.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
40'
Cơ hội! Campuchia tấn công, Iago Bento trong vòng cấm tung cú sút chân trái ở góc hẹp đi quá thiếu chính xác.
34'
Shahiran nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Campuchia
29'
Harhys Stewart xâm nhập từ cánh trái vào trung lộ tung cú đá má trong chân phải, bóng chạm hậu vệ Campuchia ra ngoài.
27'
Campuchia tấn công cánh phải, nhưng chỉ mang về phạt góc. Singapore đang phòng ngự tốt, trong khi chủ nhà chưa có nhiều đột biến về lối chơi.
22'
Bàn thắng! 1-0 cho Singapore (Shawal Anuar)! Vẫn là pha bóng chếch bên cánh phải rồi xé vào trung lộ, Anuar xâm nhập vòng cấm sút góc hẹp thành bàn khi hậu vệ Campuchia như mơ ngủ.
19'
Trọng tài rút thẻ vàng cho Yudai Ogawa của Campuchia trong tình huống va chạm giữa hai cầu thủ gốc Nhật Bản - với Nakamura.
17'
Xuất phát từ cánh phải, bóng được đưa vào trung lộ và lưới Campuchia rung lên. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Anuar rơi vào thế việt vị.
12'
Campuchia tấn công bên cánh trái, Ouk Sovann chuyền ngang không vượt qua hậu vệ Singapore.
10'
Thủ môn Hul Kimhuy băng lên gần giữa sân đánh đầu cắt pha tấn công của Singapore, tình huống gợi nhớ Unai Simon giải vây trước Lionel Messi đầu trận chung kết World Cup 2026.
6'
Trận đấu nhập cuộc khá hấp dẫn. Hai đội chọn pressing và chuyền bóng nhanh nhất.
2'
Nguy hiểm! Singapore dâng cao bên cánh phải với pha căng ngang, nhưng Shawal Anuar không thể chạm bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
18h58
Một phong cách khá giống World Cup 2026 khi thực hiện nghi thức trước trận đấu.
18h54
Lễ khai mạc ngắn được Campuchia tổ chức, mang đậm sắc màu của chủ nhà trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026.