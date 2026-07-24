Quyết thắng…

Ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik thừa nhận tuyển Việt Nam mang theo áp lực của đội đương kim giữ cúp. Tuy nhiên, thay vì khẳng định quyết tâm bảo vệ danh hiệu, ông lại nhiều lần nhấn mạnh đến việc chuẩn bị tốt cho từng trận đấu, chiến đấu như một tập thể và giành kết quả tốt nhất trước mắt.

Việc HLV Kim Sang Sik không nói quá nhiều tới chức vô địch có thể xem là thông điệp đáng chú ý nhất trước trận ra quân ASEAN Cup, dù đối thủ là tuyển Timor Leste được đánh giá thấp nhất bảng đấu.

HLV Kim Sang Sik dành cho Timor Leste sự tôn trọng

Thuyền trưởng người Hàn Quốc rõ ràng không hề khiêm tốn, bởi ông Kim Sang Sik thừa hiểu trận đầu ra quân luôn tiềm ẩn những khó khăn, bất kể đó là đối thủ nào.

Nói một cách khác, tuyển Việt Nam vẫn phải bắt đầu từ con số 0 như mọi đội bóng trong bảng đấu. Thậm chí mục tiêu đánh bại nhà vô địch luôn là động lực lớn nhất của bất kỳ đội bóng nào, không riêng Timor Leste.

Có lẽ vì thế, HLV Kim Sang Sik không muốn các học trò mang tâm lý mình là đội mạnh nhất khu vực. Điều cần là sự tập trung, bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.

Thông điệp cho cả hành trình

Thông điệp ấy cũng phản ánh đúng cách HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Tất cả mọi thứ đều được tính toán một cách kỹ lưỡng nhằm xây dựng cho tuyển Việt Nam đủ mạnh hòng thích ứng trước mọi đối thủ, tình thế…

Chính vì vậy, ngay cả trước Timor Leste, đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, ông Kim Sang Sik vẫn cho biết BHL đã nghiên cứu rất kỹ, xác định những điểm yếu để khai thác.

Và truyền tải thông điệp quan trọng đối với Xuân Son cùng các đồng đội

Cách tiếp cận ấy cho thấy tuyển Việt Nam không bước vào giải với tư tưởng của một nhà vô địch đi bảo vệ danh hiệu, mà với tâm thế của một đội bóng phải chinh phục từng thử thách.

Chính HLV Kim Sang Sik cũng đã nhắc đến khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch khi lấy câu chuyện của người đồng hương Park Hang Seo như một ví dụ cụ thể nhất dành cho các học trò.

Sự cẩn trọng rõ ràng không thừa, dù đặt trên bàn cân lúc này tuyển Việt Nam được coi nhỉnh hơn từ sự chuẩn bị, lực lượng, bởi áp lực bảo vệ ngôi vô địch luôn lớn hơn so với phần còn lại.

Có lẽ vì thế, thông điệp của HLV Kim Sang Sik trước trận gặp Timor Leste cũng chính là cách ông muốn tuyển Việt Nam bước vào cả giải đấu: quên chiếc cúp đi, tập trung vào trận đấu trước mắt. Nếu làm tốt điều đó, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch sẽ tự khắc đến gần hơn.