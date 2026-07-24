Tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup bằng cuộc đối đầu với Timor Leste. Dù dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng đây là trận mà đoàn quân HLV Kim Sang Sik tự tin giành chiến thắng, thậm chí thắng đậm.

Timor Leste được đánh giá là đội bóng 'lót đường' ở bảng A. Trước đó, thầy trò HLV Pedro Alves Salazar phải vất vả vượt qua Brunei ở trận play-off để có vé dự ASEAN Cup 2026.

Trước đối thủ yếu, điều mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm chính là việc "Những chiến binh sao vàng" thể hiện như thế nào, sử dụng đội hình ra sao để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Hai trận giao hữu gần nhất gặp Gangwon FC (K-League 1, Hàn Quốc) và Myanmar, HLV Kim Sang Sik đều sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam, gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu, Tài Lộc và Xuân Son.

Đội hình này chơi trong khoảng 60 phút, trước khi những cầu thủ dự bị như Việt Anh, Đình Bắc, Thành Long, Văn Vĩ... được tung vào sân. Tuyển Việt Nam gần như không thay đổi lối chơi tấn công, khi vẫn tập trung vào những tình huống phối hợp nhỏ, nhanh, cố định và tích cực sút xa, không chiến.

Gặp Timor Leste, về lý thuyết HLV Kim Sang Sik không cần sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng với tính cách của chiến lược gia người Hàn Quốc, ông muốn đảm bảo một chiến thắng đẹp mắt ngay trận mở màn để tạo đà tâm lý cho tuyển Việt Nam, cũng là lời cảnh báo về sức mạnh của nhà ĐKVĐ với các đối thủ ở ASEAN Cup năm nay.

Xuân Son cùng các đồng đội tự tin thắng đẹp Timor Leste. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thuyền trưởng tuyển Việt Nam có một vài thay đổi ở đội hình xuất phát, chẳng hạn như việc Tài Lộc bị căng cơ có thể được nghỉ ngơi, hay Đình Bắc đá chính.

Dù dùng đội hình nào, phương án tấn công ra sao, thì Xuân Son và các đồng đội vẫn rất tự tin thể hiện hết khả năng, đạt được nhiều mục đích: Thắng đậm, tránh chấn thương, giấu bài. Sự khởi đầu thuận lợi giúp nhà ĐKVĐ "nóng máy" trước khi gặp những thử thách thực sự tiếp theo tại giải đấu.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son.