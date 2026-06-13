Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)
Canada có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng B World Cup 2026 khi bị Bosnia & Herzegovina cầm hòa 1-1. Được chơi trên sân nhà, đội đồng chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Âu.
Sau những phút đầu giằng co, Bosnia bất ngờ vượt lên ở phút 22. Từ quả phạt góc, Kolasinac đánh đầu ngược để Lukic tiếp ứng cận thành, đưa bóng vào lưới Canada. Bàn thua khiến đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình trong phần còn lại của hiệp một.
Sang hiệp hai, Canada tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 54, Jonathan David xử lý khéo léo trước khi dứt điểm khiến bóng chạm thủ môn Vasilj rồi đập xà ngang.
Nỗ lực của Canada được đền đáp ở phút 76. Larin, chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Oluwaseyi, xử lý khéo léo rồi dứt điểm đưa bóng chạm hậu vệ Bosnia đổi hướng vào lưới, ấn định tỷ số 1-1.
Ghi bàn:
Bosnia: Lukic (22')
Canada: Larin (76')
Đội hình thi đấu
Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan (Ahmed 61'), Koné, Eustáquio (Osorio 90'), Millar (Shaffelburg 61'), Jonathan David (P. David 61'), Oluwaseyi (Larin 76')
Bosnia & Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84'), Bajraktarevic (Sunjic 74'), Basic (Gigovic 62'), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74'), Demirovic, Lukic (Bazdar 62')
90'+7
Trận đấu đầu tiên của bảng B đã khép lại với tỷ số hoà 1-1.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Bàn gỡ hoà giúp cho Canada càng quyết tâm hơn, tinh thần lên cao giúp đội đồng chủ nhà duy trì lối chơi tấn công.
79'
Larin gỡ hoà 1-1 cho Canada ngay sau khi vào sân
Vào sân thay Oluwaseyi chỉ 3 phút, Larin có pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm đưa bóng khẽ chạm hậu vệ Bosnia, làm đổi hướng rồi bay vào khung thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
70'
Dù đã thay đổi tới 4 vị trí trong đội hình nhưng Canada vẫn chưa tạo ra sự khác biệt trong lối chơi, bàn gỡ hoà vẫn "lẩn trốn" đội đồng chủ nhà.
65'
Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng chưa một lần thành công trong các pha dứt điểm của mình về phía khung thành Bosnia.
54'
Bóng trúng xà ngang khung thành Bosnia
Canada có pha phối hợp 'xé toang' hàng thủ Bosnia, Jonathan David xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ áo trắng. Cú dứt điểm khẽ chạm tay thủ môn Vasilj, Kolasinac lao về phòng ngự đưa bóng đập xà ngang bật ra.
Ngay lập tức Bosnia đáp trả, Benjamin Tahirovic băng lên đối mặt với thủ môn Crépeau nhưng anh không thể chiến thắng.
50'
Các cầu thủ Canada đang tổ chức ép sân, tuy nhiên chủ nhà tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc hoá giải hàng phòng ngự kín kẽ của Bosnia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 có phần bất ngờ dành cho Bosnia.
39'
Canada vẫn đang bế tắc trong việc khoan phá hàng phòng ngự của Bosnia. Hướng tấn công chính của đội đồng chủ nhà là hai bên cánh nhưng chưa đem lại hiệu quả.
32'
Oluwaseyi có pha cài người khéo léo để loại bỏ hậu vệ Bosnia, tuy nhiên tiền đạo mang áo số 12 của Canada lại dứt điểm đưa bóng lên khán đài.
28'
Bị dẫn bàn bất ngờ, các cầu thủ Canada gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội nhanh chóng gỡ hoà.
22'
Lukic mở tỷ số cho Bosnia
Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Bosnia, Kolasinac đánh đầu ngược để Lukic đánh đầu nối cận thành làm tung mành lưới của Canada.
17'
Canada có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, tiếc cho đội chủ nhà khi Oluwaseyi dù không bị kèm cặp nhưng đã dứt điểm đưa bóng đúng vào vị trí mà thủ môn Vasilj đã chọn sẵn.
13'
Tình huống cố định của Bosnia bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm để Lukic đánh đầu không làm khó thủ môn Crépeau.
8'
Bosnia & Herzegovina cũng cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt khi chơi tự tin, biết mình biết người.
3'
Đồng chủ nhà Canada không giấu giếm ý đồ chơi phủ đầu đối với Bosnia. Tuy nhiên, tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đại diện châu Âu với pha kết thúc căng của Memic.
02h02
Trọng tài chính người Argentina - Facundo Tello nổi hồi còi cho trận đầu tiên của bảng B được bắt đầu.
01h55
Tổ trọng tài dẫn toàn bộ cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h15
Lễ khai mạc thứ hai của World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Toronto, Canada. Ca sĩ Alessia Cara là nghệ sĩ biểu diễn mở màn lễ khai mạc. Điểm nhấn của sân khấu là mô hình các loài động vật đặc trưng của Canada như nai sừng tấm, gấu bắc cực và cá voi....
01h00
Nhận định trước trận:
Trận Canada gặp Bosnia-Herzegovina lúc 2h ngày 13/6 được xem là màn kiểm chứng quan trọng với tham vọng của một trong ba nước chủ nhà World Cup 2026. Canada có lợi thế sân nhà Toronto và đặt mục tiêu giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi ở bảng B.
So với World Cup 2022, nơi Canada thua cả 3 trận và sớm rời giải, đội bóng Bắc Mỹ hiện cho thấy diện mạo tích cực hơn. Họ bước vào giải với phong độ cao, bất bại 8 trận gần nhất và thắng tới 6 trận. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng Canada có thể cạnh tranh vé đi tiếp.
Tuy nhiên, HLV của Canada vẫn đối mặt bài toán lực lượng. Trụ cột Alphonso Davies vắng mặt là tổn thất rất lớn, trong khi Marcelo Flores và Moise Bombito còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Dù vậy, sự trở lại của thủ môn Maxime Crepeau cùng tín hiệu tích cực từ Jonathan David giúp Canada thêm tự tin.
Bosnia-Herzegovina cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Âu giành vé dự World Cup sau chiến dịch ấn tượng và có lối chơi giàu thể lực, thực dụng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Canada vẫn sáng cửa thắng 2-1.