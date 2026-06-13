Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)

Canada có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng B World Cup 2026 khi bị Bosnia & Herzegovina cầm hòa 1-1. Được chơi trên sân nhà, đội đồng chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Âu.

Sau những phút đầu giằng co, Bosnia bất ngờ vượt lên ở phút 22. Từ quả phạt góc, Kolasinac đánh đầu ngược để Lukic tiếp ứng cận thành, đưa bóng vào lưới Canada. Bàn thua khiến đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình trong phần còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, Canada tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 54, Jonathan David xử lý khéo léo trước khi dứt điểm khiến bóng chạm thủ môn Vasilj rồi đập xà ngang.

Nỗ lực của Canada được đền đáp ở phút 76. Larin, chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Oluwaseyi, xử lý khéo léo rồi dứt điểm đưa bóng chạm hậu vệ Bosnia đổi hướng vào lưới, ấn định tỷ số 1-1.

Ghi bàn:

Bosnia: Lukic (22')

Canada: Larin (76')

Đội hình thi đấu

Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan (Ahmed 61'), Koné, Eustáquio (Osorio 90'), Millar (Shaffelburg 61'), Jonathan David (P. David 61'), Oluwaseyi (Larin 76')

Bosnia & Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84'), Bajraktarevic (Sunjic 74'), Basic (Gigovic 62'), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74'), Demirovic, Lukic (Bazdar 62')