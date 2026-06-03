Lịch thi đấu Bảng B World Cup 2026 theo giờ Việt Nam gồm 4 đội tuyển Canada, Thụy Sĩ, Qatar, và Bosnia & Herzegovina sẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 25/06/2026 với các cặp trận cụ thể dưới đây: 

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026 (theo giờ Việt Nam)

Lượt trận  Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Địa điểm tổ chức
Lượt 1 13/06/2026 02:00 Canada vs Bosnia & Herzegovina Toronto, Canada
14/06/2026 02:00 Qatar vs Thụy Sĩ Khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ
Lượt 2 19/06/2026 03:00 Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina Los Angeles, Mỹ
19/06/2026 06:00 Canada vs Qatar Vancouver, Canada
Lượt 3 25/06/2026 02:00 Thụy Sĩ vs Canada Vancouver, Canada
25/06/2026 02:00 Bosnia & Herzegovina vs Qatar Seattle, Mỹ
Một số lưu ý về thể thức bảng đấu
  • Khung giờ đồng loạt: Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 25/06, cả hai trận đấu của bảng B đều sẽ được diễn ra cùng lúc vào lúc 02:00 (giờ Việt Nam) để đảm bảo tính công bằng. 
  • Cơ hội đi tiếp: Hai đội tuyển đứng nhất, nhì bảng B sẽ giành vé thẳng vào vòng knock-out. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội cạnh tranh một trong 8 tấm vé vớt dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải. 
  • Kênh phát sóng: Bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu này trên hệ thống các kênh VTV.