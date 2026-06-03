Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu Bảng B World Cup 2026 theo giờ Việt Nam gồm 4 đội tuyển Canada, Thụy Sĩ, Qatar, và Bosnia & Herzegovina sẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 25/06/2026 với các cặp trận cụ thể dưới đây:
Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026 (theo giờ Việt Nam)
|Lượt trận
|Ngày thi đấu
|Giờ thi đấu
|Cặp đấu
|Địa điểm tổ chức
|Lượt 1
|13/06/2026
|02:00
|Canada vs Bosnia & Herzegovina
|Toronto, Canada
|14/06/2026
|02:00
|Qatar vs Thụy Sĩ
|Khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ
|Lượt 2
|19/06/2026
|03:00
|Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina
|Los Angeles, Mỹ
|19/06/2026
|06:00
|Canada vs Qatar
|Vancouver, Canada
|Lượt 3
|25/06/2026
|02:00
|Thụy Sĩ vs Canada
|Vancouver, Canada
|25/06/2026
|02:00
|Bosnia & Herzegovina vs Qatar
|Seattle, Mỹ
Một số lưu ý về thể thức bảng đấu
- Khung giờ đồng loạt: Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 25/06, cả hai trận đấu của bảng B đều sẽ được diễn ra cùng lúc vào lúc 02:00 (giờ Việt Nam) để đảm bảo tính công bằng.
- Cơ hội đi tiếp: Hai đội tuyển đứng nhất, nhì bảng B sẽ giành vé thẳng vào vòng knock-out. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội cạnh tranh một trong 8 tấm vé vớt dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải.
- Kênh phát sóng: Bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu này trên hệ thống các kênh VTV.
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