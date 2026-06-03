theo giờ Việt Nam gồm 4 đội tuyểnsẽ diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến ngày 25/06/2026 với các cặp trận cụ thể dưới đây:

Một số lưu ý về thể thức bảng đấu

Khung giờ đồng loạt: Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 25/06, cả hai trận đấu của bảng B đều sẽ được diễn ra cùng lúc vào lúc 02:00 (giờ Việt Nam) để đảm bảo tính công bằng.

Cơ hội đi tiếp: Hai đội tuyển đứng nhất, nhì bảng B sẽ giành vé thẳng vào vòng knock-out. Đội xếp thứ 3 vẫn có cơ hội cạnh tranh một trong 8 tấm vé vớt dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất giải.