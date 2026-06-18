Sau 8 trận đầu tiên của World Cup 2026, cục diện cuộc đua vào vòng 1/16 đã bắt đầu phân nhóm rõ rệt. Trong số các đội chủ nhà, Mỹ tạo dấu ấn mạnh nhất khi thắng Paraguay 4-1 ở bảng D. Chiến thắng đậm giúp đội bóng xứ cờ hoa chiếm lợi thế lớn về điểm số lẫn hiệu số, đồng thời mở ra cơ hội rất sáng để sớm giành vé đi tiếp.

Mexico cũng khởi đầu thuận lợi tại bảng A với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý còn đến từ các đại diện châu Á. Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Séc 2-1, qua đó cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng A với Mexico. Qatar cũng gây tiếng vang khi hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn gỡ ở phút 90+5, giành điểm số lịch sử tại World Cup.

Ở bảng C, Scotland tạm có lợi thế sau chiến thắng 1-0 trước Haiti, trong khi Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1 nên chưa thể bứt lên. Australia cũng khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, qua đó cùng Mỹ tạo lợi thế lớn ở bảng D. Với thể thức mới, nhiều đội vẫn còn cơ hội, nhưng các đội thắng trận mở màn đang nắm quyền chủ động rõ rệt.

World Cup 2026 sẽ là kỳ Cúp thế giới lớn nhất lịch sử, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại ba quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức bởi ba nước, đồng thời cũng là lần đầu giải đấu mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển.

12 bảng đấu của World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Với quy mô mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, trải dài qua 16 thành phố đăng cai ở Bắc Mỹ. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 tại Mexico City Stadium, trong khi trận chung kết được tổ chức ngày 19/7. Giải đấu hứa hẹn mang đến mùa hè bóng đá sôi động với mật độ thi đấu dày đặc, nhiều trận cầu hấp dẫn và sự góp mặt của những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Không chỉ là ngày hội thể thao, World Cup 2026 còn đánh dấu bước ngoặt lớn về quy mô tổ chức, thương mại, truyền thông và sức lan tỏa toàn cầu của bóng đá.