Tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) đã chia tay 4 cầu thủ trở lại CLB khiến phải đặt ra câu hỏi về cách lựa chọn và dùng nhân sự của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam lại mất quân

Chưa đầy một ngày sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), tuyển Việt Nam tiếp tục biến động lực lượng khi 4 cầu thủ Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh và Quốc Cường được phép trở lại đội bóng Công an TPHCM, chuẩn bị cho giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Việc HLV Kim Sang Sik đồng ý để các học trò trở lại CLB là quyết định hợp lý. Những trận đấu trong tháng 11 chỉ mang tính giao hữu, trong khi CA TPHCM cũng có mục tiêu riêng tại đấu trường khu vực. Sự chia sẻ giữa các bên là cần thiết, nhất là khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Tuyển Việt Nam phải chia tay 4 cầu thủ sau trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc)

Tuy nhiên, câu chuyện đáng bàn không nằm ở quyết định trả người, mà ở cách HLV Kim Sang Sik tính toán nhân sự ngay từ đầu.

Ngoại trừ Olaha Mạnh Đức là tân binh cần được kiểm chứng năng lực, 3 cầu thủ còn lại đều từng khoác áo tuyển Việt Nam, ít nhiều đã quen với yêu cầu của HLV Kim Sang Sik. Vì vậy, nếu biết trước họ chỉ có thể phục vụ một trận, việc tiếp tục triệu tập thay vì dành cơ hội cho những gương mặt khác rõ ràng là phép tính đáng bàn.

Tất nhiên, ông Kim Sang Sik có lý do chuyên môn để lựa chọn những cầu thủ mình tin tưởng. Nhưng khi mục tiêu của đợt tập trung là kiểm tra lực lượng, việc ưu tiên những cái tên quen thuộc chỉ trong một trận giao hữu khó tránh khỏi khiến người ta đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng nhân sự.

Cần tính toán hợp lý hơn

Trước giải giao hữu tháng 11, HLV Kim Sang Sik đã phải điều chỉnh danh sách vì nhiều trụ cột vắng mặt và một số cầu thủ chấn thương. Việc tiếp tục chia tay thêm 4 nhân sự sau trận ra quân khiến đội hình thêm xáo trộn, dù đây có thể là phương án được tính toán từ trước.

Ở góc độ chuyên môn, việc triệu tập cầu thủ không đơn thuần nhằm bảo đảm quân số mà mỗi đợt tập trung còn là cơ hội để đánh giá phong độ, khả năng thích nghi và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng người.

Lẽ ra ông Kim Sang Sik đã có thêm nhiều phương án thử nghiệm nhân sự phục vụ cho mục tiêu lâu dài

Chính vì thế, một khi Asian Cup 2027 đã lùi lại về cuối năm sau, Casper Cup đang diễn ra càng cần phải tận dụng để kiểm tra, việc mở rộng lực lượng. Tuy vậy, HLV Kim Sang Sik lại đưa ra phép tính không thật hợp lý, ít nhất với 4 cái tên nói ở trên.

Một giải giao hữu không thể giải quyết mọi bài toán nhân sự, nhưng là dịp phù hợp để thử nghiệm. Nếu chỉ ưu tiên những lựa chọn an toàn, cơ hội phát hiện thêm nhân tố mới có thể bị thu hẹp.

Trả 4 cầu thủ về CLB không phải quyết định đáng trách. Song, nếu đã biết chỉ có thể phục vụ một trận, HLV Kim Sang Sik cần cân nhắc liệu những suất triệu tập ấy có thể được sử dụng hiệu quả hơn.

Bởi điều đáng tiếc không phải mất đi vài cầu thủ sau trận ra quân, mà là bỏ lỡ cơ hội tìm thêm những gương mặt mới cho tuyển Việt Nam trong hành trình làm mới đội tuyển.

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