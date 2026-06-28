Bàn thắng (2-1, Mayele): Sau cú dứt điểm vào vòng cấm, Mayele lẻn xuống chớp thời cơ rất nhanh đá nối tung lưới Uzbekistan.

Nếu giữ nguyên tỷ số 2-1, CHDC Congo sẽ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.