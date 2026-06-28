Đội hình ra sân
CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Wissa, Cipenga.
Uzbekistan: Nematov; Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullaev; Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev; Khodjaev, Shomurodov, Khamdamov.
Bàn thắng: Wissa 68' (pen), 90'+1 Mayele 78' - Shomurodov 10'
90'+1
Bàn thắng (3-1, Wissa): Tiền đạo của Newcastle xử lý hay rồi quăng chân sút căng ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1.
78'
Bàn thắng (2-1, Mayele): Sau cú dứt điểm vào vòng cấm, Mayele lẻn xuống chớp thời cơ rất nhanh đá nối tung lưới Uzbekistan.
Nếu giữ nguyên tỷ số 2-1, CHDC Congo sẽ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.
68'
Bàn thắng (1-1, Wissa): Khusanov phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, chính Wissa dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.
58'
CHDC Congo liên tục uy hiếp khung thành đại diện châu Á. Mayele vừa đánh đầu đập đất đi qua xà đáng tiếc.
50'
Wissa bỏ lỡ cơ hội với pha đá nối trong vòng cấm quá thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Mbemba có cơ hội bắt volley trong vòng cấm nhưng chưa có bàn gỡ hòa cho CHDC Congo.
43'
Đại diện châu Phi được hưởng quả đá phát chếch bên cánh trái. Tuy nhiên, cú sút ngay nhằm góc gần chưa thành công.
36'
CHDC Congo đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Uzbekistan phòng ngự kín kẽ.
28'
Sau đường chuyền vào từ cánh trái, Wissa bắt volley nhanh đưa bóng bay vọt xà ngang.
17'
Mbuku vừa tạc đạn sấm sét đầu vòng cấm tung lưới Uzbekistan.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Mbuku đã phạm lỗi trước đó.
10'
Bàn thắng (1-0, Shomurodov): Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ CHDC Congo, Shomurodov xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chân trái đưa bóng bay vòng qua đầu thủ môn Mpasi vào lưới.
1'
Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi đồng hồ mới điểm sang giây thứ 21. May cho đội bóng châu Phi là tiền đạo người Uzbekistan đã rơi vào thế việt vị.
6h30
Trận đấu bắt đầu.