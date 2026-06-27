Chuyện kỳ diệu World Cup 2026

Đây chính là những người hùng của World Cup 2026. Đây chính là Cape Verde – câu chuyện kỳ diệu nhất của giải đấu.

Kỳ World Cup hoành tráng nhất lịch sử lại đang tôn vinh thứ “bóng đá của người nghèo”, như cách HLV Pedro Leitao Brito, hay còn gọi là Bubista, đầy tự hào mô tả về đội bóng của mình.

Cape Verde là câu chuyện thú vị nhất World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Bubista dẫn dắt một tập thể đã tạo nên cú sốc khiến cả thế giới kinh ngạc và tự hỏi những con người làm nên kỳ tích này đến từ đâu?

Trận hòa với Saudi Arabia, cộng thêm chiến thắng của Tây Ban Nha trước Uruguay, giúp Cape Verde cán đích ở vị trí thứ hai bảng đấu.

Phần thưởng dành cho họ là cuộc chạm trán với Argentina của Lionel Messi tại vòng 1/16 trên sân Miami. Một kịch bản mà trước giải không ai dám nghĩ đến.

Bubista cùng thủ môn 40 tuổi Vozinha đặt chân tới Mỹ với tư cách những “kẻ lót đường” trong kỳ World Cup mở rộng, bị xem là điểm nhấn lạ lẫm giữa dàn siêu sao của bóng đá thế giới.

Thế nhưng chỉ sau 3 tuần, họ đã trở thành câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Ba trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia – cộng thêm sự thuận lợi từ cục diện bảng đấu – đã đưa Cape Verde lên tới “mặt trăng”, theo đúng nghĩa của một giấc mơ có thật.

Đây là lần đầu tiên Cape Verde dự World Cup và kỳ tích của họ đã được ghi vào lịch sử giải đấu. Quốc đảo với hơn nửa triệu dân này có hơn một nửa số tuyển thủ sinh ra ngoài lãnh thổ. Họ đứng vững trước Tây Ban Nha, sòng phẳng với Uruguay và còn chơi hay hơn Saudi Arabia trong trận quyết định.

Vozinha là biểu tượng của World Cup 2026. Ảnh: DAZN

Ở phía bên kia là một Saudi Arabia đầy thất vọng. Dòng tiền khổng lồ đổ vào giải VĐQG nước này suốt 3 năm qua vẫn chưa mang lại hiệu quả cho đội tuyển quốc gia, vốn thể hiện lối chơi nghèo nàn.

Chỉ có chiến thắng mới giúp họ đi tiếp, nhưng phần lớn thời gian trận đấu, Saudi Arabia lại chơi quá thận trọng một cách khó hiểu.

Vinh quang thuộc về Cape Verde – đội bóng chơi hay hơn, chủ động hơn và khát khao chiến thắng hơn.

Những người hùng Cape Verde

Dù biết rằng trận hòa vẫn đủ nếu Tây Ban Nha thắng Uruguay, Cape Verde không chọn cách co cụm phòng ngự chờ kết quả từ nơi khác.

Ngược lại, họ liên tục dồn ép đối thủ và kết thúc trận đấu ngay trước khung thành Saudi Arabia, trong màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt trong khoảng 40 phút đầu khi bóng liên tục qua lại mà không tạo được nhiều cơ hội. Cape Verde vẫn là đội tích cực hơn, còn Saudi Arabia gần như chỉ phòng ngự.

Bàn thắng của Alex Baena trong trận Tây Ban Nha gặp Uruguay như đánh thức Saudi Arabia, khiến họ nhận ra chỉ có chiến thắng mới giúp mình đi tiếp.

Niềm vui của Cape Verde. Ảnh: FIFA

Từ đó, trận đấu mới thực sự sôi động hơn. Semedo có cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm cho Cape Verde, trong khi Kanno đáp trả bằng một pha đánh đầu đáng chú ý.

Sang hiệp 2, Cape Verde càng chứng minh họ xứng đáng với tấm vé đi tiếp. Không hề bị sức ép khiến đôi chân run rẩy, họ tiếp tục dâng cao tấn công.

Monteiro rồi Pina đều tạo ra những cú dứt điểm nguy hiểm, trong khi Saudi Arabia vẫn nghèo nàn về ý tưởng, chỉ biết chờ đợi một khoảnh khắc may mắn.

Khi Saudi Arabia vùng lên trong ít phút cuối, Vozinha lại có cơ hội tỏa sáng. Thủ môn 40 tuổi trình diễn ấn tượng trước sự chứng kiến của mẹ từ khán đài, với 3 pha cản phá thành công.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Cape Verde chính thức viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất lịch sử các kỳ World Cup. Họ là quốc gia nhỏ nhất vượt qua vòng bảng trong gần một thế kỷ World Cup.

(Nguồn: VTV)