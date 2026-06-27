Vòng 1/16 World Cup 2026 đang dần lộ diện với nhiều cặp đấu rất đáng chú ý. Sau khi các bảng đấu trước đó khép lại, ban tổ chức đã xác định được 9 trong tổng số 16 cặp đấu của vòng knock-out, mở ra giai đoạn căng thẳng nhất của giải đấu.

Cape Verde liên tiếp gây địa chấn trong lần đầu tham dự World Cup - Ảnh: FIFA

Cặp đấu đầu tiên được xác định là Nam Phi gặp Canada, diễn ra ngày 28/6 tại sân SoFi. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng gây nhiều bất ngờ ở vòng bảng, khi đều vượt qua áp lực lớn để giành quyền đi tiếp.

Ai Cập lần đầu tiên vượt qua vòng bảng - Ảnh: FIFA

Ngày 29/6 chứng kiến loạt trận hấp dẫn khi Brazil đối đầu Nhật Bản, Đức gặp Paraguay và Hà Lan chạm trán Ma-rốc. Đây đều là những cặp đấu có sự tương phản rõ rệt về phong cách, từ sức mạnh kỹ thuật Nam Mỹ, sự kỷ luật châu Âu đến tốc độ và tinh thần chiến đấu của các đại diện châu Á, châu Phi.

Tiếp đó, Bờ Biển Ngà gặp Na Uy, còn Pháp đại chiến Thụy Điển vào ngày 30/6. Trong khi Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, Na Uy sở hữu Haaland rất nguy hiểm. Pháp cũng được chờ đợi tiếp tục thể hiện sức mạnh sau vòng bảng toàn thắng.

Các cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026

Các cặp khác đã rõ gồm Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina, Australia gặp Ai Cập và Argentina đối đầu 'hiện tượng' Cape Verde. Đây là những trận đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ, đặc biệt khi các đội cửa dưới đều cho thấy khả năng tạo đột biến.

Hiện còn 7 cặp đấu chưa được xác định đầy đủ. Những tấm vé cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả lượt trận cuối các bảng J, K và L trong đêm nay và rạng sáng 28/6.

Xếp hạng nhóm các đội đứng thứ 3

Video Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (nguồn: VTV)