Bảng xếp hạng World Cup 2026 tạo nên bức tranh hấp dẫn sau loạt trận thứ hai. Một số đội tuyển lớn đã khẳng định sức mạnh, nhưng nhiều bảng chưa ngã ngũ.

Ở nhóm đầu, Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy và Argentina đều cho thấy phong độ ổn định. Pháp và Na Uy cùng toàn thắng ở bảng I, biến cuộc đối đầu trực tiếp thành trận tranh ngôi đầu đáng chờ đợi. Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên vô địch khi toàn thắng và chưa thủng lưới.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup - Ảnh: ESPN

Bồ Đào Nha tạo dấu ấn tại bảng K sau chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Kết quả này giúp Cristiano Ronaldo và đồng đội nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp, còn Uzbekistan gần như hết hy vọng.

Bảng L lại căng thẳng hơn. Anh bị Ghana cầm hòa 0-0, còn Croatia thắng Panama 1-0 để thắp lại cơ hội. Điều này khiến lượt cuối trở nên khó lường.

Với thể thức 48 đội, hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Vì vậy, từng bàn thắng đều có thể quyết định số phận.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất