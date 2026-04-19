MU xuất sắc giành 3 điểm trên sân khách - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Enzo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.

MU: Lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko.

Bàn thắng: Cunha 43'

BXH tốp 6 Ngoại hạng Anh - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 04:03

Kết thúc

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục của MU - Ảnh: 433
19/04/2026 | 03:51

90'

Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

19/04/2026 | 03:45

84'

Caicedo bất ngờ nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.

19/04/2026 | 03:43

81'

HLV Carrick vừa tung Mason Mount và Amad vào sân thay cho Cunha cùng Sesko.

Pha dứt điểm hỏng ăn của Garnacho - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 03:43

78'

Chelsea đang tấn công khá bế tắc khi không thể phối hợp ở trung lộ.

19/04/2026 | 03:32

68'

Thêm một lần khung thành MU rung chuyển khi Mazraoui đánh đầu về trúng xà dưới sức ép của Fofana.

Bóng thêm một lần tìm đến xà ngang khung thành MU - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 03:26

64'

MU đáp trả với tình huống phản công nhanh. Bruno Fernandes chuyền bóng bật chân Fofana đổi hướng khiến thủ môn Sanchez phải vất vả cứu thua.

19/04/2026 | 03:22

62'

Chelsea đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Gusto tạt vào từ cánh phải cho Palmer đá nối ngay khá nguy hiểm.

Chelsea đang cố gắng tìm bàn gỡ - Ảnh: MUFC
19/04/2026 | 03:18

56'

Đón quả tạt đẹp của Pedro Neto, Delap lắc đầu hiểm hóc, bóng dội xà ngang khung thành MU.

Cú đánh đầu trúng xà của Delap - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 03:15

50'

Sau giờ giải lao, MU dàn thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu.

19/04/2026 | 02:58

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
19/04/2026 | 02:57

43'

Bàn thắng (0-1, Matheus Cunha): Bruno Fernandes đi bóng khôn ngoan bên cánh phải rồi trả ngược thuận lợi vào trong cho Cunha thoải mái đặt lòng tung lưới Chelsea.

Cunha khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: MUFC
19/04/2026 | 02:39

39'

Delap vừa đưa được bóng vào lưới MU ở cự ly gần nhưng trước đó Cole Palmer rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng không được công nhận của Delap - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 02:33

32'

Enzo Fernandez xử lý hay trong vòng cấm MU. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng đưa bóng đi sạt cột dọc.

19/04/2026 | 02:31

29'

Chelsea được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng đầu vòng cấm. Tuy nhiên, Enzo lại dứt điểm trúng hàng rào.

19/04/2026 | 02:25

25'

MU vừa tổ chức phản công chuyển trạng thái rất nhanh. Mbeumo băng lên bên cánh phải rồi trả ngược cho Cunha. Tiếc rằng, tiền đạo người Brazil lại đỡ bóng lỗi.

19/04/2026 | 02:14

14'

Estevao dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Garnacho.

Estevao rời sân sớm vì chấn thương - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 02:11

11'

Chelsea đang dần tìm được nhịp điệu và có pha uy hiếp đầu tiên. Estevao nhận bóng bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái sở trường sạt cột dọc.

19/04/2026 | 02:04

5'

MU nhập cuộc với tốc độ cao và thi đấu chủ động hơn trong những phút đầu tiên.

Hai đội khởi đầu hấp dẫn - Ảnh: Premier League
19/04/2026 | 01:45

2h

Trận đấu bắt đầu.

19/04/2026 | 01:43

1h

Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
18/04/2026 | 11:57

22h22

Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
18/04/2026 | 11:57

22h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen và Chalobah vắng mặt vì chấn thương.

MU: Maguire và Lisandro Martinez bị treo giò. De Ligt và Dorgu chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo còn bỏ ngỏ.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: CFC
