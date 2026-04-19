Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Enzo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.
MU: Lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko.
Bàn thắng: Cunha 43'
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
84'
Caicedo bất ngờ nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.
81'
HLV Carrick vừa tung Mason Mount và Amad vào sân thay cho Cunha cùng Sesko.
78'
Chelsea đang tấn công khá bế tắc khi không thể phối hợp ở trung lộ.
68'
Thêm một lần khung thành MU rung chuyển khi Mazraoui đánh đầu về trúng xà dưới sức ép của Fofana.
64'
MU đáp trả với tình huống phản công nhanh. Bruno Fernandes chuyền bóng bật chân Fofana đổi hướng khiến thủ môn Sanchez phải vất vả cứu thua.
62'
Chelsea đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Gusto tạt vào từ cánh phải cho Palmer đá nối ngay khá nguy hiểm.
56'
Đón quả tạt đẹp của Pedro Neto, Delap lắc đầu hiểm hóc, bóng dội xà ngang khung thành MU.
50'
Sau giờ giải lao, MU dàn thế trận phòng ngự phản công đầy khó chịu.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bàn thắng (0-1, Matheus Cunha): Bruno Fernandes đi bóng khôn ngoan bên cánh phải rồi trả ngược thuận lợi vào trong cho Cunha thoải mái đặt lòng tung lưới Chelsea.
39'
Delap vừa đưa được bóng vào lưới MU ở cự ly gần nhưng trước đó Cole Palmer rơi vào thế việt vị.
32'
Enzo Fernandez xử lý hay trong vòng cấm MU. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng đưa bóng đi sạt cột dọc.
29'
Chelsea được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng đầu vòng cấm. Tuy nhiên, Enzo lại dứt điểm trúng hàng rào.
25'
MU vừa tổ chức phản công chuyển trạng thái rất nhanh. Mbeumo băng lên bên cánh phải rồi trả ngược cho Cunha. Tiếc rằng, tiền đạo người Brazil lại đỡ bóng lỗi.
14'
Estevao dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Garnacho.
11'
Chelsea đang dần tìm được nhịp điệu và có pha uy hiếp đầu tiên. Estevao nhận bóng bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái sở trường sạt cột dọc.
5'
MU nhập cuộc với tốc độ cao và thi đấu chủ động hơn trong những phút đầu tiên.
2h
Trận đấu bắt đầu.
1h
22h22
22h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen và Chalobah vắng mặt vì chấn thương.
MU: Maguire và Lisandro Martinez bị treo giò. De Ligt và Dorgu chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo còn bỏ ngỏ.