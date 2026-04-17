MU muốn mua Lewis Miley

Theo giới truyền thông Anh, MU đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Lewis Miley, bên cạnh các “ông lớn” Premier League và PSG.

Mặc dù mới chỉ 19 tuổi, Lewis Miley đang thể hiện vai trò quan trọng ở Newcastle, cũng như là trụ cột đội tuyển U21 Anh.

Lewis Miley, sản phẩm của học viện Newcastle, có thể đá trục dọc ở hàng tiền vệ, từ công lẫn thủ. Sự đa năng này giúp anh nhận được nhiều sự quan tâm.

MU hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè với cuộc cách mạng nhân sự mạnh mẽ. Ngoài việc tìm kiếm giải pháp thay Casemiro cũng như Manuel Ugarte, “Quỷ đỏ” còn đầu tư cho tương lai dài hạn.

Thời gian gần đây, Arsenal, Chelsea và PSG đều đã đặt vấn đề chuyển nhượng Lewis Miley. MU hy vọng sớm đạt được tiếng nói chung với Newcastle.

Bayern Munich tranh mục tiêu Gordon

Anthony Gordon làm chấn động làng bóng đá Anh trong vài ngày gần đây, khi đề cập khả năng rời Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ngay lập tức, các quan chức Bayern Munich đưa Gordon vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Gordon có thể đá nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Chính vì thế, Bayern Munich quyết lấy tuyển thủ Anh để làm tăng chiều sâu đội hình.

Arsenal được cho là đã có những liên hệ với Gordon. Mặc dù vậy, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía người trong cuộc.

Bayern Munich tin tưởng dự án của mình có thể thuyết phục được Gordon, đặc biệt là khi đội chủ sân Allianz Arena đang sở hữu đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.

Real Madrid bán Camavinga

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đã đưa ra quyết định đầu tiên trong cuộc tái thiết: tạo điều kiện cho Eduardo Camavinga ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Real Madrid có mùa giải thất bại, mới đây bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League.

Mặc dù chỉ trích trọng tài, nhưng các quan chức Real Madrid cũng xem sự ngây thơ của Camavinga là nguyên nhân thất bại.

Chiếc thẻ đỏ của Camavinga là nguyên nhân khiến Real Madrid để thua ngược 3-4, khi đang dẫn chủ nhà Bayern Munich 3-2.

PSG và một số CLB Ngoại hạng Anh đã thể hiện sự quan tâm đến Camavinga. Real Madrid dự kiến thu về không dưới 50 triệu euro từ việc bán tiền vệ người Pháp.