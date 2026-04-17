MU muốn mua Lewis Miley
Theo giới truyền thông Anh, MU đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Lewis Miley, bên cạnh các “ông lớn” Premier League và PSG.
Mặc dù mới chỉ 19 tuổi, Lewis Miley đang thể hiện vai trò quan trọng ở Newcastle, cũng như là trụ cột đội tuyển U21 Anh.
Lewis Miley, sản phẩm của học viện Newcastle, có thể đá trục dọc ở hàng tiền vệ, từ công lẫn thủ. Sự đa năng này giúp anh nhận được nhiều sự quan tâm.
MU hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè với cuộc cách mạng nhân sự mạnh mẽ. Ngoài việc tìm kiếm giải pháp thay Casemiro cũng như Manuel Ugarte, “Quỷ đỏ” còn đầu tư cho tương lai dài hạn.
Thời gian gần đây, Arsenal, Chelsea và PSG đều đã đặt vấn đề chuyển nhượng Lewis Miley. MU hy vọng sớm đạt được tiếng nói chung với Newcastle.
Bayern Munich tranh mục tiêu Gordon
Anthony Gordon làm chấn động làng bóng đá Anh trong vài ngày gần đây, khi đề cập khả năng rời Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Ngay lập tức, các quan chức Bayern Munich đưa Gordon vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.
Gordon có thể đá nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Chính vì thế, Bayern Munich quyết lấy tuyển thủ Anh để làm tăng chiều sâu đội hình.
Arsenal được cho là đã có những liên hệ với Gordon. Mặc dù vậy, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía người trong cuộc.
Bayern Munich tin tưởng dự án của mình có thể thuyết phục được Gordon, đặc biệt là khi đội chủ sân Allianz Arena đang sở hữu đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.
Real Madrid bán Camavinga
Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đã đưa ra quyết định đầu tiên trong cuộc tái thiết: tạo điều kiện cho Eduardo Camavinga ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Real Madrid có mùa giải thất bại, mới đây bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League.
Mặc dù chỉ trích trọng tài, nhưng các quan chức Real Madrid cũng xem sự ngây thơ của Camavinga là nguyên nhân thất bại.
Chiếc thẻ đỏ của Camavinga là nguyên nhân khiến Real Madrid để thua ngược 3-4, khi đang dẫn chủ nhà Bayern Munich 3-2.
PSG và một số CLB Ngoại hạng Anh đã thể hiện sự quan tâm đến Camavinga. Real Madrid dự kiến thu về không dưới 50 triệu euro từ việc bán tiền vệ người Pháp.
Tin vắn
- Atletico Madrid đang cân nhắc mục tiêu Azzedine Ounahi, tiền vệ người Maroc thuộc sở hữu của Girona.
- Chelsea được cho là đang có kế hoạch chiêu mộ Alex Scott, tiền vệ đa năng 22 tuổi đang thi đấu rất hay cùng Bournemouth.
- Bộ phận tuyển trạch MU đang theo dõi tiền vệ Richard Rios, nhân tố quan trọng của Mourinho ở Benfica.
- Villarreal cho biết, chi phí để Pape Gueye ra đi là 40 triệu euro. Tiền vệ 27 tuổi người Senegal được MU và Galatasaray quan tâm.
- AC Milan vừa đặt vấn đề với Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia hết hợp đồng với Juventus vào ngày 30/6, được HLV Max Allegri yêu thích.
- Một số trang tin chuyển nhượng cho biết, Liverpool đang liên hệ với Marseille về tiền đạo cánh Igor Paixao.
- Báo chí Bồ Đào Nha đưa tin, Goncalo Inacio có thể rời Sporting Lisbon mùa hè năm nay. Anh được MU, Chelsea, Liverpool, Real Madrid và Barca quan tâm.
- Gazzetta dello Sport tiết lộ, Juventus xây dựng kế hoạch ký mới 7 tân binh. Trong số đó, Robert Lewandowski và Bernardo Silva là hai gương mặt nổi bật theo dạng tự do.
Đội bóng thành London sẵn sàng rao bán Alejandro Garnacho hè tới, nhằm thu lại khoản tiền 40 triệu bảng họ từng bỏ ra để rước anh về từ MU.
Ngôi sao đang khoác áo Newcastle United - Anthony Gordon để ngỏ cánh cửa rời sân St James’ Park trong kỳ chuyển nhượng hè tới.
MU được loan tin nhắm mang về 1 tiền đạo có những bàn thắng đẹp miễn chê, bên cạnh đó cũng quan tâm ký trung vệ cao 1m90 ở chuyển nhượng mùa hè.
HLV Arne Slot cảnh báo, Liverpool chuẩn bị bán đi những cầu thủ giỏi sau khi chi ra 450 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào.
MU đang tiến gần đến việc chiêu mộ Marco Senesi - trung vệ số 1 của Bournemouth sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2026.