2h ngày 19/4, sân Stamford Bridge:

Khởi đầu của Liam Rosenior ở Chelsea khá ấn tượng, thắng 4 trận liền Ngoại hạng Anh. Nhưng giờ mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Đoàn quân áo xanh gây thất vọng khi duy nhất một lần ca khúc khải hoàn trong 7 vòng đấu gần đây (hòa 2, thua 4). Chỉ Tottenham kiếm được ít điểm hơn Chelsea cùng thời điểm.

Trên bình diện rộng hơn, không đội nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu thua nhiều trận hơn Chelsea kể từ đầu tháng 3. Hy vọng giành vé dự cúp C1 mùa tới vừa bị giáng một đòn mạnh với thất bại 0-3 trên sân nhà trước Man City.

Hiện đang đứng thứ 6 trên BXH, đội bóng của Rosenior cần phải nỗ lực rất nhiều, bởi họ đang kém đội xếp thứ 5 là Liverpool 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng nữa sẽ hạ màn.

Đang bết bát ở Premier League, Chelsea được an ủi phần nào nhà thành tích sân nhà áp đảo trước MU, bởi chỉ để thua 1 trong 12 lần đối đầu gần nhất tại Stamford Bridge (thắng 6, hòa 5).

Bên kia chiến tuyến, sau hơn ba tuần tạm nghỉ, Quỷ đỏ trở lại cùng nỗi ê chề, thua Leeds 1-2 trong ngày đấu mà Lisandro Martinez bị đuổi khỏi sân.

Vẫn đang đứng thứ ba trên BXH và bằng điểm với Aston Villa, thầy trò Carrick hiểu rằng, nếu gục ngã tại London đêm nay, họ chỉ còn hơn Chelsea (thứ 6) bốn điểm và Liverpool (thứ 5) ba điểm.

Thực tế, sau "tuần trăng mật" cùng Michael Carrick, MU đã thua 2/4 vòng vừa qua tại Premier League, bằng với số trận thua trong 22 lần ra sân trước đó.

Việc cải thiện khả năng phòng ngự là vấn đề tiên quyết của đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, chạm trán Chelsea, Carrick nhiều khả năng phải sử dụng cặp trung vệ non trẻ và thiếu kinh nghiệm Leny Yoro - Ayden Heaven.

Việc Maguire, Lisandro và De Ligt liên tục vắng mặt vì chấn thương cùng án treo giò khiến thủ thành Lammens chỉ giữ sạch lưới 3/13 trận kể từ đầu năm 2026.

Dẫu sao, trong lúc Chelsea cũng đang bất ổn, Bruno Fernandes cùng các đồng đội hy vọng sẽ khai thác được điểm yếu của đối phương để đem về ít nhất một điểm.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen và Chalobah vắng mặt vì chấn thương.

MU: Maguire và Lisandro Martinez bị treo giò. De Ligt và Dorgu chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo