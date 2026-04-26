Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Enzo, Caicedo, Lavia, Joao Pedro, Neto, Garnacho.
Leeds: Perri, Struijk, Bijol, Rodon, Justin, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.
Bàn thắng: Enzo Fernandez 23'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
82'
Stach thử vận may với pha não pháo tầm xa, bóng đi vọt xà ngang.
74'
Leeds tăng cường hỏa lực tấn công với Gnonto và Nmecha.
64'
Leeds bắt đầu tăng tốc. Aaronson bắt volley trong vòng cấm thiếu chính xác.
58'
Okafor dạt sang cánh trái rồi tạt vào như đặt để Calvert-Lewin đánh đầu, bóng đi đúng vào vị trí Sanchez chọn sẵn.
55'
Chelsea tổ chức phản công nhanh. Garnacho cố gắng dứt điểm bên cánh trái nhưng bị hậu vệ áo trắng truy cản.
47'
Vừa vào sân, Stach nã đại bác từ khoảng cách gần 30m buộc Sanchez phải tung người cứu thua.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
43'
Leeds đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Okafor bắt volley trong vòng cấm, bóng bay vọt xà.
29'
Joao Pedro có cơ hội bắt volley đầu vòng cấm nhưng bóng bay chệch khung thành.
23'
Bàn thắng (1-0, Enzo Fernandez): Pedro Neto băng lên bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Enzo Fernandez đánh đầu thoải mái cận thành mở tỷ số cho Chelsea.
21'
Enzo kiến tạo thông minh cho Joao Pedro lẻn xuống volley căng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.
14'
Leeds phản công cực kỳ lợi hại. Aaronson phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chéo góc, buộc Robert Sanchez phải cứu thua bằng chân.
13'
Chelsea dần xác lập thế trận lấn lướt, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 86%. Tuy nhiên, họ đang vấp phải một Leeds thi đấu phòng ngự kỷ luật.
6'
Chelsea đáp lời với pha kết thúc tầm xa của Enzo Fernandez, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Perri.
2'
Leeds được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Tanaka bước lên dứt điểm qua xà.
21h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Chelsea: João Pedro, Reece James, Filip Jörgensen, Levi Colwill, Cole Palmer, Estevao, Jamie Gittens chấn thương.
Leeds: Anton Stach chấn thương.