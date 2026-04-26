Enzo ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Chelsea:  Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Enzo, Caicedo, Lavia, Joao Pedro, Neto, Garnacho.

Leeds: Perri, Struijk, Bijol, Rodon, Justin, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

Bàn thắng: Enzo Fernandez 23'

Chelsea hẹn Man City ở chung kết FA Cup hôm 16/5 - Ảnh: BR Football
26/04/2026 | 23:13

Kết thúc

Chelsea giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: 433
Thu gọn
26/04/2026 | 22:52

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

Thu gọn
26/04/2026 | 22:44

82'

Stach thử vận may với pha não pháo tầm xa, bóng đi vọt xà ngang.

Thu gọn
26/04/2026 | 22:35

74'

Leeds tăng cường hỏa lực tấn công với Gnonto và Nmecha.

Thu gọn
26/04/2026 | 22:26

64'

Leeds bắt đầu tăng tốc. Aaronson bắt volley trong vòng cấm thiếu chính xác.

Thu gọn
26/04/2026 | 22:19

58'

Okafor dạt sang cánh trái rồi tạt vào như đặt để Calvert-Lewin đánh đầu, bóng đi đúng vào vị trí Sanchez chọn sẵn.

Okafor hoạt động năng nổ - Ảnh: LUFC
Thu gọn
26/04/2026 | 22:17

55'

Chelsea tổ chức phản công nhanh. Garnacho cố gắng dứt điểm bên cánh trái nhưng bị hậu vệ áo trắng truy cản.

Thu gọn
26/04/2026 | 22:08

47'

Vừa vào sân, Stach nã đại bác từ khoảng cách gần 30m buộc Sanchez phải tung người cứu thua.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
Thu gọn
26/04/2026 | 21:46

45'

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:43

43'

Leeds đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Okafor bắt volley trong vòng cấm, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:37

29'

Joao Pedro có cơ hội bắt volley đầu vòng cấm nhưng bóng bay chệch khung thành.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:25

23'

Bàn thắng (1-0, Enzo Fernandez): Pedro Neto băng lên bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Enzo Fernandez đánh đầu thoải mái cận thành mở tỷ số cho Chelsea.

Enzo đánh đầu ghi bàn cho Chelsea - Ảnh: CFC
Thu gọn
26/04/2026 | 21:23

21'

Enzo kiến tạo thông minh cho Joao Pedro lẻn xuống volley căng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:16

14'

Leeds phản công cực kỳ lợi hại. Aaronson phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chéo góc, buộc Robert Sanchez phải cứu thua bằng chân.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:13

13'

Chelsea dần xác lập thế trận lấn lướt, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 86%. Tuy nhiên, họ đang vấp phải một Leeds thi đấu phòng ngự kỷ luật.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:07

6'

Chelsea đáp lời với pha kết thúc tầm xa của Enzo Fernandez, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Perri.

Thu gọn
26/04/2026 | 21:04

2'

Leeds được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Tanaka bước lên dứt điểm qua xà.

Thu gọn
26/04/2026 | 20:57

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
26/04/2026 | 20:55

20h

Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
Đội hình ra sân Leeds - Ảnh: LUFC
Thu gọn
26/04/2026 | 19:02

19h

Thông tin lực lượng

Chelsea: João Pedro, Reece James, Filip Jörgensen, Levi Colwill, Cole Palmer, Estevao, Jamie Gittens chấn thương.

Leeds: Anton Stach chấn thương.

Chelsea được đánh giá cao hơn - Ảnh: T.L
Thu gọn