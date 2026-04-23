Tối qua, Chelsea quyết định sa thải Rosenior chỉ 4 tháng sau khi bổ nhiệm cùng bản hợp đồng có thời hạn 6 năm rưỡi.

Nhà cầm quân 41 tuổi được đưa về từ Strasbourg hồi đầu năm sau khi Enzo Maresca bị sa thải, dù Rosenior chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt tại Premier League.

Andoni Iraola là ứng viên số mà mà Chelsea nhắm đến - Ảnh: SunSport

Chelsea đã bóng gió về sự thay đổi chiến lược liên quan đến HLV tiếp theo, khi họ có giai đoạn "tự đánh giá" rồi mới đưa ra quyết định.

Hai thuyền trưởng gần nhất của The Blues đều được bổ nhiệm mà không có kinh nghiệm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo cũng lên kế hoạch thay đổi chính sách tuyển mộ tập trung vào các cầu thủ trẻ. Mới đây, đồng sở hữu CLB - Behdad Eghbali cho biết, họ sẽ tìm cách ký hợp đồng với những cầu thủ "đã thành danh".

Calum McFarlane - cựu HLV đội U21 Chelsea sẽ chịu trách nhiệm cho phần còn lại mùa giải, bắt đầu với trận bán kết FA Cup gặp Leeds cuối tuần này.

Về phần Andoni Iraola, ông xác định sẽ rời Bournemouth cuối mùa. Khi các phóng viên hỏi về chuyện có hứng thú với ghế nóng đang bỏ trống ở Chelsea, Iraola trả lời.

"Không, tôi không nghĩ đến điều đó. Giờ quan trọng nhất vẫn là Bournemouth. Chúng tôi còn 4 trận đấu và ở vị trí thuận lợi, với cuộc chiến cam go đang chờ phía trước."