Chelsea vừa phải nhận thất bại 0-3 ê chề trên sân Brighton, trước sự chứng kiến của dàn chủ sở hữu và quan chức CLB, gồm Behdad Eghbali, Paul Winstanley, Joe Shields và Laurence Stewart.

Những thành viên chủ chốt hoàn toàn mất niềm tin vào nhà cầm quân người Anh, sau một số quyết định chiến thuật gây tranh cãi.

Rosenior rời Chelsea sau chưa đầy 4 tháng - Ảnh: SunSport

Thế nên, lãnh đạo The Blues thống nhất đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại CLB, sau loạt trận đấu thảm hại tại Premier League.

Đoạn tuyên bố của CLB cho hay: "Chelsea hôm nay đã chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior. Thay mặt toàn thể nhân viên, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Liam cùng đội ngũ trong suốt thời gian làm việc tại Stamford Bridge.

Đây không phải là quyết định mà ban lãnh đạo đưa ra dễ dàng. Tuy nhiên, kết quả cùng màn trình diễn gần đây không đạt được tiêu chuẩn cần thiết, trong khi mùa bóng vẫn còn nhiều điều phải nỗ lực. Chúc Liam thành công ở chặng đường tương lai."

Trước mắt, trợ lý Calum McFarlane sẽ tạm thời dẫn dắt đội Chelsea cho đến hết mùa giải.

Theo giới truyền thông xứ sương mù, Chelsea có thể phải chi ra khoản tiền khổng lồ 24 triệu bảng Anh (28 triệu euro) để bồi thường cho Rosenior.

Hồi tháng 1/2026, chiến lược gia 41 tuổi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm rưỡi với The Blues, hưởng mức lương 4 triệu bảng mỗi năm.

Rosenior có khởi đầu vô cùng ấn tượng cùng đoàn quân áo xanh, giành 6 chiến thắng trong 7 trận đầu tiên.

Nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ và chuỗi chỉ thắng 1 trong 8 trận vừa qua khiến ban lãnh đạo nhanh chóng rút lại sự ủng hộ.

Rosenior ra đi khi Chelsea đang đứng thứ 7 trên BXH Premier League, kém đội thứ năm là Liverpool 7 điểm và đá nhiều hơn một trận. Khả năng lấy vé Champions Leaguea mùa tới của The Blues là rất thấp.