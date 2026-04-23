MU ấp ủ tham vọng lấy Guler
Arda Guler có mùa giải khá nổi bật với những bước tiến mạnh mẽ, bất chấp sự bất ổn của Real Madrid, và trở thành mục tiêu của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Real Madrid coi cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ là một tài sản chiến lược. Mặc dù vậy, những xáo trộn trong thời gian tới không đảm bảo điều gì.
Vì thế, MU đang khởi động chiến dịch lôi kéo Arda Guler về sân Old Trafford. “Quỷ đỏ” xem cầu thủ 21 tuổi này là trung tâm cho dự án bóng đá dài hạn trong một thập kỷ tới.
Guler có thể đá toàn diện từ tuyến giữa đến hàng công. Anh đặc biệt nổi bật khi xuất phát từ cánh phải, rồi bó vào trung lộ như “số 10” với các pha chọc khe xé toang hàng thủ đối phương.
MU không ngại rót tiền mua Arda Guler. Khi ấy, CLB có thể sẽ bán Amad Diallo đang có dấu hiệu chững lại – chỉ ghi 2 bàn, 2 kiến tạo sau 27 trận Ngoại hạng Anh mùa này.
Chelsea đua ký Diomande
Cùng với việc một lần nữa thay tướng, Chelsea quyết định thực hiện bước đi táo bạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu Yan Diomande.
Sau khi sa thải HLV Liam Rosenior, các quan chức Chelsea tìm kiếm sự thúc đẩy tức thì để đưa họ trở lại cuộc đua vô địch Premier League mùa giải tới.
Chelsea đánh giá Diomande hứa hẹn mang lại sức bật cho đội. Ở chiều ngược lại, Liam Delap sớm được xác định phải rời sân Stamford Bridge trong mùa hè, có thể theo dạng cho mượn.
Diomande đang có mùa giải bùng nổ cùng RB Leipzig ở Bundesliga. Ngôi sao 19 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm từ MU, Liverpool, Barcelona, PSG.
Theo Sport, để qua mặt các đối thủ trên, Chelsea chồng lên bàn đàm phán 100 triệu euro theo như RB Leipzig yêu cầu.
Man City chiêu mộ Ounahi
Hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026, Man City đang có kế hoạch kích hoạt điều khoản hợp đồng của Azzedine Ounahi.
Tiền vệ 26 tuổi người Maroc được đánh giá cao về khả năng điều tiết bóng, cũng như những tình huống ghi bàn từ tuyến sau.
Pep Guardiola xác định Ounahi có thể mang lại chiều sâu cho Man City, đặc biệt là trong bối cảnh Bernardo Silva chia tay khi kết thúc mùa giải.
Girona được xem như “sân sau” của Man City, khi hai đội có cùng tập đoàn quản lý. Vì vậy, thương vụ được dự báo diễn ra dễ dàng.
Man City xem xét trả cao hơn 20 triệu euro như điều khoản giải phóng hợp đồng. Điều đó giúp đội chủ sân Etihad có thể trả góp thành 3 năm, thay vì một lần.
Tin vắn
- HLV Luis Enrique muốn PSG thực hiện 3 bản hợp đồng mới là Maghnes Akliouche (Monaco), Mateus Fernandes (West Ham) và Enzo Fernandez (Chelsea).
- Theo báo Tây Ban Nha, Villarreal đang liên hệ với Chelsea để mượn Alejandro Garnacho và Dario Essugo.
- Barcelona có động thái liên hệ với Dusan Vlahovic theo dạng tự do, khi cầu thủ Serbia sắp hết hợp đồng với Juventus.
- Tiền vệ Alex Baena bày tỏ sự không hài lòng với vai trò ở Atletico Madrid. Diego Simeone có thể để cựu cầu thủ Villarreal ra đi theo dạng cho mượn.
- Franco Mastantuono đang trên đường rời Real Madrid. Đến Lyon theo hợp đồng cho mượn như Endrick là giải pháp mà các bên tìm thấy thỏa thuận chung.
- Real Madrid có kế hoạch bán Thiago Pitarch, kèm điều khoản mua lại với mức giá ưu đãi. Đây là trường hợp tương tự Nico Paz ở Como.
- AC Milan và Inter Milan bước vào derby chuyển nhượng để ký Nicolas Seiwald – tiền vệ 24 tuổi người Áo đang khoác áo RB Leipzig.
- Alejandro Grimaldo có khả năng chia tay Bayer Leverkusen để gia nhập Besiktas, nơi anh được hứa hẹn mức lương cao hơn.
Carrick được định ngày bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức MU, với 8 cái tên rơi rụng khỏi danh sách ứng viên của INEOS.
Lãnh đạo Chelsea quyết định chấm dứt triều đại kéo dài chưa đầy 4 tháng của Liam Rosenior ở Stamford Bridge, khi Chelsea trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Tin tức về chuyển nhượng 22/4: MU tranh ký Alex Scott, Liverpool có ý định mua Rafael Leao, Aston Villa tạo cú sốc mua Alejandro Balde.
Barcelona dự định để 5 cầu thủ quan trọng rời sân Nou Camp hè này, trong kế hoạch cải tổ đội hình và cắt giảm quỹ lương.
Tin tức về chuyển nhượng 21/4: MU giải cứu Eduardo Camavinga, Arsenal muốn có Andrea Cambiaso, AC Milan liên hệ David Alaba.