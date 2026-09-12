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Đoàn quân HLV Xabi Alonso bị níu chân - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Chelsea: Martinez; Fofana, Colwill, Gusto; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.

Bàn thắng: Rogers 7', Joao Pedo 66' - Belloumi 28', 34'

Kết quả
Vòng 4
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth 2 - 2 Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea 2 - 2 Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool 0 - 0 Fulham
12/09/2026 | 23:06

Kết thúc

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Hai đội rời sân với kết quả hòa 2-2 - Ảnh: P.L
Thu gọn
12/09/2026 | 22:49

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
12/09/2026 | 22:49

88'

Ali Cho có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 3 cho Hull, nhưng pha băng vào đệm bóng không đánh bại được Dibu Martinez.

Thu gọn
12/09/2026 | 22:42

84'

Cole Palmer chuyền thoáng cho Rogers bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không khuất phục được Tzolakis.

Thu gọn
12/09/2026 | 22:36

77'

Danny Welbeck được tăng cường thêm cho hàng công áo xanh.

Thu gọn
12/09/2026 | 22:28

66'

Bàn thắng (2-2, Joao Pedro): Cole Palmer dạt sang cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Joao Pedro dứt điểm chân trái sấm sét tung nóc lưới Hull, gỡ hòa 2-2.

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Joao Pedro gỡ hòa 2-2 - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
12/09/2026 | 22:19

60'

Cầu thủ Hull City tung cú sút xa căng khiến Dibu Martinez bắt không dính bóng. May cho Chelsea là thủ thành Argentina cản phá được cú đá bồi của McBurnie.

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Xabi Alonso chỉ đạo học trò ngoài đường biên - Ảnh: P.L
Thu gọn
12/09/2026 | 22:11

53'

Reece James sút phạt hiểm hóc nhằm góc cao nhưng thủ thành Tzolakis xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
12/09/2026 | 22:10

51'

Các cầu thủ Hull City liên tục phạm lỗi từ xa để ngăn cản đối phương tiến vào vòng cấm. 

Thu gọn
12/09/2026 | 21:53

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hull City
Thu gọn
12/09/2026 | 21:42

41'

Sau khi dính hai cú đấm choáng váng, Chelsea cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa trước giờ giải lao.

Thu gọn
12/09/2026 | 21:34

34'

Bàn thắng (1-2, Belloumi): Khung thành Chelsea chao đảo trước những cú dứt điểm liên tiếp của đội khách. Và Belloumi một lần nữa tỏa sáng với pha kết thúc đầu vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ áo xanh đổi hướng bay vào lưới.

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Belloumi thi đấu ấn tượng - Ảnh: HCFC
Thu gọn
12/09/2026 | 21:29

28'

Bàn thắng (1-1, Belloumi): Hàng thủ Chelsea mắc lỗi nghiêm trọng để Belloumi thoải mái bắt volley chân trái trong vòng cấm gỡ gòa cho Hull City.

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Belloumi ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa - Ảnh: P.L
Thu gọn
12/09/2026 | 21:23

21'

Hull đang cố gắng giành lại thế trận nhưng vẫn chưa tạo được đột biến ở 1/3 sân phía trên.

Thu gọn
12/09/2026 | 21:15

12'

Sau bàn thắng sớm, Chelsea vẫn chiếm ưu thế và tấn công đầy quyết tâm.

Thu gọn
12/09/2026 | 21:08

7'

Bàn thắng (1-0, Morgan Rogers): Từ pha phản công chuyển trạng thái nhanh, Rogers đẩy bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút chân trái nhằm góc gần mở tỷ số cho đội bóng thành London.

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Rogers ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
12/09/2026 | 21:04

4'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo xanh tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
12/09/2026 | 21:04

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
12/09/2026 | 20:35

20h

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Đội hình ra sân Chelsea vs Hull City
Thu gọn
12/09/2026 | 05:33

19h

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Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thu gọn
12/09/2026 | 05:31

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Moises Caicedo và Marco Palestra chấn thương.

Hull City: Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Iroegbunam và Paddy McNair chấn thương.

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Chelsea được đánh giá cao hơn đội khách - Ảnh: FB

Thu gọn