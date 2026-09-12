Đội hình ra sân
Chelsea: Martinez; Fofana, Colwill, Gusto; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.
Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.
Bàn thắng: Rogers 7', Joao Pedo 66' - Belloumi 28', 34'
|Kết quả
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth 2 - 2 Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea 2 - 2 Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool 0 - 0 Fulham
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
Ali Cho có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 3 cho Hull, nhưng pha băng vào đệm bóng không đánh bại được Dibu Martinez.
84'
Cole Palmer chuyền thoáng cho Rogers bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không khuất phục được Tzolakis.
77'
Danny Welbeck được tăng cường thêm cho hàng công áo xanh.
66'
Bàn thắng (2-2, Joao Pedro): Cole Palmer dạt sang cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Joao Pedro dứt điểm chân trái sấm sét tung nóc lưới Hull, gỡ hòa 2-2.
60'
Cầu thủ Hull City tung cú sút xa căng khiến Dibu Martinez bắt không dính bóng. May cho Chelsea là thủ thành Argentina cản phá được cú đá bồi của McBurnie.
53'
Reece James sút phạt hiểm hóc nhằm góc cao nhưng thủ thành Tzolakis xuất sắc cứu thua.
51'
Các cầu thủ Hull City liên tục phạm lỗi từ xa để ngăn cản đối phương tiến vào vòng cấm.
Kết thúc hiệp 1
41'
Sau khi dính hai cú đấm choáng váng, Chelsea cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa trước giờ giải lao.
34'
Bàn thắng (1-2, Belloumi): Khung thành Chelsea chao đảo trước những cú dứt điểm liên tiếp của đội khách. Và Belloumi một lần nữa tỏa sáng với pha kết thúc đầu vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ áo xanh đổi hướng bay vào lưới.
28'
Bàn thắng (1-1, Belloumi): Hàng thủ Chelsea mắc lỗi nghiêm trọng để Belloumi thoải mái bắt volley chân trái trong vòng cấm gỡ gòa cho Hull City.
21'
Hull đang cố gắng giành lại thế trận nhưng vẫn chưa tạo được đột biến ở 1/3 sân phía trên.
12'
Sau bàn thắng sớm, Chelsea vẫn chiếm ưu thế và tấn công đầy quyết tâm.
7'
Bàn thắng (1-0, Morgan Rogers): Từ pha phản công chuyển trạng thái nhanh, Rogers đẩy bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút chân trái nhằm góc gần mở tỷ số cho đội bóng thành London.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo xanh tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Moises Caicedo và Marco Palestra chấn thương.
Hull City: Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Iroegbunam và Paddy McNair chấn thương.