Lời khẳng định của nhà vô địch

“Nhà vô địch nước Anh, các người biết chúng tôi là ai”, khán đài Emirates vang lên đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh. Nếu còn ai nghi ngờ đội bóng nào đang thống trị Premier League, Arsenal một lần nữa đưa ra câu trả lời.

Đó là cuộc đấu giữa những người đồng hương, đồng đội cũ, những người bạn và giờ đây còn là đối thủ trong cuộc chiến kế vị Pep Guardiola. Cuộc chạm trán đầu tiên của họ trong mùa giải, giữa những người Gipuzkoa trên đất London, đội bóng của Mikel Arteta vẫn là nhà vô địch.

Arteta chiến thắng trong cuộc gặp đầu tiên với Alonso mùa giải mới. Ảnh: P.L

“Pháo thủ” phải ngược dòng trước một Chelsea chơi rất hay (2-1), dũng cảm và luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Thậm chí David Raya còn phải thực hiện một trong những pha cứu thua ngoạn mục quen thuộc của mình ở những giây cuối cùng.

Nhưng chiến thắng là xứng đáng và Arsenal tiếp tục chia sẻ ngôi đầu Premier League cùng Man City với thành tích toàn thắng.

Chelsea mới của Xabi Alonso cho thấy họ muốn trở thành ứng viên vô địch Premier League 2026/27. Với bộ ba “JPMorgan” (chơi chữ gồm Joao Pedro; Palmer và Morgan Rogers) đang vào guồng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng hàng thủ vẫn là vấn đề lớn.

Thật khó nghĩ đến việc Chelsea cạnh tranh chức vô địch nếu họ cứ để thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Bất kể người đứng trong khung thành là Robert Sanchez hay Dibu Martinez - người có màn trình diễn xuất sắc với 8 pha cứu thua trong ngày trở lại phía bắc London - Chelsea vẫn phòng ngự rất chật vật.

Rogers giúp Chelsea dẫn trước. Ảnh: P.L

Điều đó cũng phần nào dễ hiểu khi đối thủ của họ là phiên bản hay nhất trong nhiều tháng qua của Kai Havertz và Martin Odegaard.

Khi khỏe mạnh, cả hai đều là những nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Arteta. Havertz ghi bàn gỡ hòa rồi góp dấu ấn đặc biệt vào màn ngược dòng, trong khi Odegaard có bàn thứ 3 sau 4 trận mùa 2026/27 - tính trên mọi đấu trường.

Nếu biết rằng trong cả mùa 2025/26, tiền vệ người Na Uy chỉ ghi đúng một bàn, Arteta có đủ lý do để hài lòng vì đã tìm lại được phiên bản tốt nhất của người đội trưởng.

Xabi ra đòn, Arteta đáp trả

Trận derby London khởi đầu tuyệt vời. 45 phút đầu đầy mê hoặc, với tốc độ chóng mặt. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng theo đúng chất Premier League.

Đội bóng của Xabi Alonso tung đòn trước và Arsenal gần như lập tức đáp trả.

Kai Havertz khởi đầu màn ngược dòng. Ảnh: P.L

Thực tế, phản ứng đầu tiên của đội chủ nhà sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của Rogers - bàn thứ 10 mà “JPMorgan” đóng góp từ đầu mùa - đến chỉ khoảng 10 phút sau.

Calafiori, hậu vệ đang chơi tuyệt hay, đưa bóng vào lưới sau tình huống lộn xộn từ một pha bóng cố định, nhưng bàn gỡ 1-1 không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi David Raya hơn một lần phải can thiệp để ngăn Cole Palmer và Reece James nhân đôi cách biệt, Arsenal vẫn chơi đủ tốt để xứng đáng có bàn gỡ hòa.

Trước một Chelsea lùi quá sâu, khi Dibu Martinez, Fofana và Hato phải liên tục phá bóng giải nguy, Kai Havertz tìm được khoảng trống để thực hiện pha solo từ cánh phải vào rìa vòng cấm dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Argentina.

Khoảng thời gian còn lại vẫn đủ để Pedro Neto khiến Arsenal thót tim. Trong thời gian bù giờ, cú sút của anh tìm đến chân cột dọc, khiến Emirates chết lặng. Tình huống ấy một lần nữa cho thấy Chelsea của Xabi Alonso nguy hiểm đến mức nào khi có khoảng trống để tăng tốc và phản công.

“Martin thân yêu” Odegaard có phong độ rất cao. Ảnh: P.L

Chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tân binh Christos Tzolis cho thấy sự hòa nhập khi di chuyển rồi kiến tạo cho Odegaard ghi bàn 2-1. Một minh chứng cho thấy người đội trưởng Na Uy thực sự đã trở lại.

Tuy nhiên, màn ngược dòng của Arsenal sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu động tác tinh tế của Havertz. Anh chủ động bỏ bóng, tạo điều kiện để “Martintxo” Odegaard thoải mái dứt điểm (Martintxo là cách gọi theo ngôn ngữ xứ Basque của Arteta và Alonso, có nghĩa “Martin thân yêu”).

Sau khi vượt lên dẫn trước, Arsenal vẫn có những cơ hội khá rõ ràng để gia tăng cách biệt thông qua Bukayo Saka và Havertz. Dibu chơi xuất thần để từ chối.

Rồi Arsenal phải chuyển sang trạng thái chịu đựng. Ở phút 89, Estevao độc diễn lao từ cánh phải vào trung lộ dứt điểm về góc cao, nhưng cú bay người của David Raya đã giữ lại 3 điểm ở Emirates.

Xabi Alonso đang làm rất tốt công việc cùng Chelsea, nhưng đơn giản là Arsenal vẫn mạnh hơn.