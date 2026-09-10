Nguồn ảnh: F.R, Chelsea Photos, LUFC
Cuộc tái ngộ giữa Mikel Arteta và Xabi Alonso khép lại bằng trận cầu mãn nhãn, cùng kịch bản Arsenal ngược dòng thắng Chelsea 2-1.
Kết quả bóng đá hôm nay 7/9/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng Arsenal đã thể hiện được bản lĩnh nhà vô địch khi lội ngược dòng thắng Chelsea 2-1.
Chelsea thay đổi hoàn toàn với Xabi Alonso, từ chuyển nhượng đến cách xây dựng đội hình, và những giá trị ấy sẽ được kiểm chứng trước Arsenal.
Chelsea đang lên kế hoạch thực hiện thương vụ đầy bất ngờ với Georginio Wijnaldum, sau khi trải qua ngày cuối kỳ chuyển nhượng không như mong đợi.