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Chelsea ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
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Giữa hiệp một, đội chủ nhà bị dội một gáo nước lạnh khi Muharemovic mở tỷ số cho Leeds
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Ngay sau giờ giải lao, Aaronson nhân đôi cách biệt cho đội khách
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Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cole Palmer, Rogers, Neto đầu hiệp hai lập tức mang đến tác dụng
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Tiền vệ người Anh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm penlaty ở phút 53
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Ngay sau đó, vẫn là Cole Palmer tỏa sáng gỡ hòa 2-2
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Khán đài Stamford Bridge bùng nổ khi Pedro Neto nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 60
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Danny Welbeck cũng lên tiếng
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Tân binh trẻ Barco ăn mừng bàn thắng thứ 5
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Vẫn là Welbeck ấn định kết quả 6-3 nghiêng về Chelsea
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Xabi Alonso hẳn rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò
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Chiến thắng tưng bừng của The Blues

Nguồn ảnh: F.R, Chelsea Photos, LUFC