Bàn thắng (3-1, Yalcouye): Đội khách phản công thần tốc ở biên phải. Sau khi cản được cú sút của Kostoulas, Dibu Martinez không thể ngăn đc Yalcouye rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, với pha volley chân phải hiểm hóc.