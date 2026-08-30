Đội hình ra sân
Chelsea: Martinez; Lacroix, Fofana, Colwill, Hato; Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers; Joao Pedro.
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu, Gross, Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.
Bàn thắng: Lavia 4', Neto 14', Pedro 32', Cole Palmer 74' - Yalcouye 35', Pedro 63' (phản lưới), Gross 90'+6
Kết thúc
90'+6
Bàn thắng (4-3, Pascal Gross): Sau tình huống phá bóng ra của hậu vệ Chelsea, Gross lao cào đánh đầu căng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
80'
Caicedo vừa thi đấu ít phút đã phải rời sân vì chấn thương.
74'
Bàn thắng (4-2, Cole Palmer): Đón đường nhả bóng của Joao Pedro, Cole Palmer dẫn bóng xộc thẳng vòng cấm rồi tung cú sút chân trái chính xác nâng tỷ số lên 4-2.
69'
Dibu Martinez vừa có pha cản phá xuất sắc cú sút căng từ chân Wieffer.
68'
Nhận thấy tuyến giữa bất ổn, HLV Xabi Alonso tung Caicedo và James vào sân.
63'
Bàn thắng (3-2, Joao Pedro phản lưới): Đón đường chuyền khe của đồng đội, Gross kết thúc ngay, bóng bật chân Joao pedro đi vào lưới Chelsea.
57'
Pedro Neto lao xuống thần tốc bên cánh phải nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được Verbruggen. Ngay sau đó, Cole Palmer đệm cận thành vọt xà đáng tiếc.
55'
Từ quả đá phạt bên cánh trái, Gomez thoải mái băng vào đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. May mắn cho Chelsea khi không để thua bàn thứ hai.
51'
Diego Gomez dứt điểm nhanh bằng chân phải, bóng đi chệch khung thành Chelsea.
Kết thúc hiệp 1
42'
Morgan Rogers kết thúc ngoài vòng cấm, bóng bay sạt cột dọc.
35'
Bàn thắng (3-1, Yalcouye): Đội khách phản công thần tốc ở biên phải. Sau khi cản được cú sút của Kostoulas, Dibu Martinez không thể ngăn đc Yalcouye rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, với pha volley chân phải hiểm hóc.
32'
Bàn thắng (3-0, Joao Pedro): Chelsea phản công sắc lẹm. Hato dốc bóng bên cánh trái rồi chuyền dọn cỗ cho Joao Pedro sút chéo góc ghi bàn thứ 3.
29'
Đội khách có cơ hội đáng kể đầu tiên khi Yalcouye lao vào đá nối, bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn Emiliano Martinez.
25'
Neto xử lý hay trong vòng cấm rồi chuyền ra cho Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil thoải mái khống chế nhưng cú đá cuối cùng lại đi ra ngoài đáng tiếc.
20'
Sau khi có 2 bàn chớp nhoáng, Xabi Alonso chỉ đạo các học trò lùi về đá phòng ngự phản công.
14'
Bàn thắng (2-0, Pedro Neto): Chưa kịp hoàn hồn sau khi thủng lưới bàn đầu tiên, Brighton đã để thua lần thứ hai.
Rogers đột phá mạnh mẽ vào vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Pedro Neto lao vào đá bồi chân phải nhân đôi cách biệt.
4'
Bàn thắng (1-0, Romeo Lavia): Sau tình huống phạt góc của Chelsea, thủ môn Verbruggen bắt bóng lóng ngóng tạo điều kiện để Lavia đá vào lưới trống mở tỷ số cho đội chủ nhà.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea dồn lên tấn công mạnh mẽ, với khả năng pressing ấn tượng.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Jordan Henderson, Sarr không ra sân.
Brighton: Evan Ferguson, Yankuba Minteh, Mitoma và Stefanos Tzimas vắng mặt.