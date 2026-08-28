Chelsea đang gấp rút tìm kiếm thủ môn mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa và Martinez là mục tiêu mà đội chủ sân Stamford Bridge sắp hoàn tất.

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, khoản phí 7,5 triệu bảng đủ để Aston Villa đồng ý cho thủ thành người Argentina ra đi.

Martinez dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức hoàn tất thương vụ. Thủ môn 33 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Dibu Martinez sắp gia nhập Chelsea - Ảnh: SunSport

Dibu Martinez từng cùng Aston Villa đăng quang Europa League mùa trước. Đáng chú ý, anh vẫn tham dự World Cup 2026 vừa qua dù gặp chấn thương gãy ngón tay.

Sự nghiệp Martinez từng trải qua quãng thời gian dài đầy thử thách tại Arsenal. Sau 8 năm thuộc biên chế Pháo thủ và trải qua 6 lần cho mượn, thủ môn người Argentina mới thực sự có cơ hội khẳng định mình trong mùa giải 2019-2020.

Màn trình diễn ấn tượng mở đường cho Dibu Martinez chuyển tới Aston Villa vào năm 2020. Kể từ đó, anh có 256 lần ra sân cho đội chủ sân Villa Park.

Khả năng thực hiện những pha cứu thua ở thời khắc quan trọng trong màu áo Aston Villa và Argentina giúp Martinez xây dựng danh tiếng người gác đền hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, dấu hiệu hè này cho thấy, Martinez muốn chia tay Villa Park, bất chấp Aston Villa tiếp tục giành quyền tham dự Champions League.

Đội bóng HLV Unai Emery đã chuẩn bị cho cuộc sống không Martinez khi bỏ ra 30 triệu bảng chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki.

Giờ đây, Dibu Martinez chuẩn bị chuyển tới Stamford Bridge và hội quân cùng những đồng hương Enzo Fernandez hay Valentin Barco.