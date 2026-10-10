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Chelsea đánh nhanh thắng nhanh - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Chelsea: Martinez, Colwill, Lacroix, Acheampong, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Rogers, Palmer, Pedro.

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Brooks, Rayan, Christie, Tavernier, Evanilson.

Bàn thắng: Henderson 1', 70', Rogers 3', Pedro 46', 67', - Evanilson 51'

10/10/2026 | 23:01

Kết thúc

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Chelsea thắng giòn giã - Ảnh: 433
Thu gọn
10/10/2026 | 22:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
10/10/2026 | 22:41

77'

HLV Xabi Alonso rút nhiều trụ cột ra nghỉ và yêu cầu các học trò tập trung phòng ngự bên phần sân nhà.

Thu gọn
10/10/2026 | 22:30

70'

Bàn thắng (5-1, Jordan Henderson): Chelsea được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Lão tướng Henderson bước lên thực hiện cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp ghi bàn thứ 5.

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Henderson sút phạt ghi bàn - Ảnh: P.L
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Thu gọn
10/10/2026 | 22:27

67'

Bàn thắng (4-1, Joao Pedro): Pep Chavarria lao lên bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Joao Pedro đệm cận thành nâng tỷ số lên 4-1.

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Joao Pedro lập cú đúp cho riêng mình - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 22:19

60'

Chelsea đang để mất thế trận. Bournemouth kiểm soát cuộc chơi và liên tục đe dọa khung thành Martinez.

Thu gọn
10/10/2026 | 22:11

51'

Bàn thắng (3-1, Evanilson): Sau tình huống phạt góc, cú phá bóng của Caicedo bật chân Evanilson bay vào lưới, giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

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Bàn thắng may mắn của Evanilson - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 22:09

46'

Bàn thắng (3-0, Joao Pedro): Neto cướp được bóng bên cánh phải rồi trả ngược để Joao Pedro sút tung lưới Bournemouth từ khoảng cách chừng 12m.

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Joao Pedro ghi tên mình vào bảng tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 21:50

Kết thúc

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
Thu gọn
10/10/2026 | 21:47

45'

Antonio Silva bật cao đánh đầu trong vòng cấm Chelsea nhưng chưa thể gây khó cho Emiliano Martinez.

Thu gọn
10/10/2026 | 21:35

35'

Phút lơ đễnh của hậu vệ áo xanh suýt khiến Chelsea phải trả giá. Rayan và Christie dứt điểm liên tiếp nhưng thủ môn Martinez xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
10/10/2026 | 21:23

23'

Lại là Henderson xuất hiện đầu vòng cấm kết thúc tinh tế bằng chân phải nhưng lần này bóng đi ra ngoài.

Thu gọn
10/10/2026 | 21:22

17'

Chelsea đang thu mình chơi phòng ngự phản công. Bournemouth cầm được nhiều bóng hơn nhưng chưa tạo được cơ hội đáng kể.

Thu gọn
10/10/2026 | 21:17

8'

Bournnemouth đáp trả đánh thép, nhưng pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm của Rayan lại đi vọt xà.

Thu gọn
10/10/2026 | 21:06

3'

Bàn thắng (2-0, Morgan Rogers): Chưa kịp hoàn hồn, đội khách đã phải nhận bàn thua thứ hai. Morgan Rogers cứa lòng chân phải nhằm góc xa, bóng khẽ chạm đầu hậu vệ đội khách khiến thủ thành Petrovic bất lực trong pha cản phá.

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Rogers nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 21:05

1'

Bàn thắng (1-0, Jordan Henderson): Cole Palmer dẫn bóng thẳng vào vòng cấm rồi mồi ra cho Henderson kết thúc chân phải hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea.

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Henderson mở tỷ số đẹp mắt - Ảnh: Premier League
Thu gọn
10/10/2026 | 21:05

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
10/10/2026 | 20:41

20h

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Đội hình ra sân Chelsea vs Bournemouth
Thu gọn
10/10/2026 | 02:31

19h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jamie Gittens và João Pedro chấn thương.

Bournemouth: Alex Scott, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo, Justin Kluivert vắng mặt vì chấn thương.

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Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: DAZN
Thu gọn