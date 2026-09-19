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Chelsea ra sân với đội hình nhiều xáo trộn
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Những phút đầu diễn ra sôi nổi và cân bằng
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Không có Joao Pedro vì chấn thương, Morgan Rogers là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công đội khách
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Ở trong khung gỗ, thi thoảng thủ thành Martinez cũng phải làm việc
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Sau giờ giải lao, Brentford tìm được bàn mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc, Anthony đánh đầu lập công
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Niềm vui của các cầu thủ chủ sân Gtech
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Quãng thời gian còn lại, Chelsea dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ
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Tuy nhiên, phút 83, Igor Thiago xé lưới Chelsea sau tình huống phản công chuyển trạng thái nhanh
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Đến khoảng thời gian bù giờ, Fabio Carvalho đệm vào lưới trống Chelsea ấn định tỷ số 3-0
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Chiến thắng tưng bừng của Brentford

Nguồn ảnh: Premier League, CFC