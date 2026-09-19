Nguồn ảnh: Premier League, CFC
Các cầu thủ Chelsea sẽ vấp phải không ít thử thách khi làm khách trên sân Gtech, trong trận đá sớm vòng 5 Ngoại hạng Anh, lúc 2h ngày 19/9 (giờ VN).
Chelsea phải khá vất vả mới giành được kết quả hòa 2-2 trên sân nhà trước tân binh Hull City, với bàn gỡ của Joao Pedro.
Bị Leeds dẫn trước 2 bàn nhưng Chelsea vẫn xuất sắc ngược dòng thắng 6-3 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, nhờ những thay đổi người hợp lý của HLV Xabi Alonso.
Cuộc tái ngộ giữa Mikel Arteta và Xabi Alonso khép lại bằng trận cầu mãn nhãn, cùng kịch bản Arsenal ngược dòng thắng Chelsea 2-1.