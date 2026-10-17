Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|24/10/2026 02:00:00
|Ipswich - Nottingham Forest
|24/10/2026 18:30:00
|Aston Villa - Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry - Fulham
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal - Everton
|24/10/2026 23:30:00
|Chelsea - Tottenham
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City - Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|25/10/2026 23:30:00
|Sunderland - Leeds
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