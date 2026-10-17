Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
24/10/2026 02:00:00 Ipswich - Nottingham Forest
24/10/2026 18:30:00 Aston Villa - Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Coventry - Fulham
24/10/2026 21:00:00 Arsenal - Everton
24/10/2026 23:30:00 Chelsea - Tottenham
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City - Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool - Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
25/10/2026 23:30:00 Sunderland - Leeds