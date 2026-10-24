|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
24/10 18:00
|Hà Tĩnh vs Hải Phòng
|
FPT Play, TV360
|
Đồng Nai vs Nam Định
|
FPT Play, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 18:30
|Aston Villa vs Manchester City
|
FPT Play
|
24/10 21:00
|Arsenal vs Everton
|
FPT Play
|Coventry vs Fulham
|
FPT Play
|
24/10 23:30
|Chelsea vs Tottenham
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
|
24/10 19:00
|
Vallecano vs Elche
|
On Football, SCTV15
|
24/10 21:15
|Racing Santander vs Espanyol
|
On Football, SCTV15
|
24/10 23:30
|Valencia vs Villarreal
|
SCTV15
|
25/10 02:00
|Atletico Madrid vs Deportivo
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 20:00
|Cagliari vs Bologna
|
MyTV
|Como vs Sassuolo
|
MyTV
|
24/10 23:00
|Napoli vs AS Roma
|
25/10 01:45
|Lazio vs Parma
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
|
24/10 20:30
|Augsburg vs Union Berlin
|
Cologne vs Schalke
|
Mainz vs Werder Bremen
|RB Leipzig vs Elversberg
|Paderborn vs Hamburger
|
24/10 23:30
|Dortmund vs Frankfurt
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
|
25/10 01:45
|
Lens vs Paris FC
|
ON Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
23/10 17:00
|HAGL 0-2 SLNA
|
FPT Play
|
23/10 19:15
|Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 02:00
|Ipswich 1-1 Nottingham
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
|
24/10 02:00
|
Alaves 1-1 Malaga
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|Torino 3-2 Monza
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
|
24/10 01:30
|Stuttgart 2-3 Monchengladbach
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|
Brest 1-2 Nice
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 11
|
23/10 20:30
|Al Faisaly 1-3 Al Nassr
|
23/10 22:30
|
Al Ittihad 2-0 Diriyah Club
|
24/10 01:00
|Al Qadsiah 2-3 Al Hilal