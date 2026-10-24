Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

24/10  18:00

 Hà Tĩnh vs Hải Phòng

FPT Play, TV360

Đồng Nai vs Nam Định

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8

24/10  18:30

 Aston Villa vs Manchester City

FPT Play

24/10  21:00

 Arsenal vs Everton

FPT Play
Coventry vs Fulham

FPT Play

24/10  23:30

 Chelsea vs Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

24/10  19:00

Vallecano vs Elche

On Football, SCTV15

24/10  21:15

 Racing Santander vs Espanyol

On Football, SCTV15

24/10  23:30

 Valencia vs Villarreal

SCTV15

25/10  02:00

 Atletico Madrid vs Deportivo

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8

24/10  20:00

 Cagliari vs Bologna

MyTV
Como vs Sassuolo

MyTV

24/10  23:00

 Napoli vs AS Roma

25/10  01:45

 Lazio vs Parma

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

24/10  20:30

 Augsburg vs Union Berlin

Cologne vs Schalke

Mainz vs Werder Bremen

RB Leipzig vs Elversberg

Paderborn vs Hamburger

24/10  23:30

 Dortmund vs Frankfurt

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

25/10  01:45

Lens vs Paris FC

ON Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

23/10  17:00

 HAGL 0-2 SLNA

FPT Play

23/10  19:15

 Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8

24/10  02:00

 Ipswich 1-1 Nottingham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

24/10  02:00

Alaves 1-1 Malaga

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8

24/10  01:45

 Torino 3-2 Monza

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

24/10  01:30

 Stuttgart 2-3 Monchengladbach

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

24/10  01:45

Brest 1-2 Nice

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 11

23/10  20:30

 Al Faisaly 1-3 Al Nassr

23/10  22:30

Al Ittihad 2-0 Diriyah Club

24/10  01:00

 Al Qadsiah 2-3 Al Hilal