Đội hình ra sân

Colombia (4-3-3): Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumi, Machado; Puerta, Lerma, James; Arias, Luis Diaz, Cordoba. 

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Bruno Fernandes; Joao Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.

28/06/2026 | 08:24

90'+1

Davinson Sanchez đánh đầu cận thành tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
28/06/2026 | 08:19

88'

Sau tình huống cản phá của thủ thành Costa, Luis Suarez ngả người volley ngay nhưng chưa có bàn mở tỷ số cho Colombia.

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28/06/2026 | 08:19

86'

Thể lực cầu thủ đôi bên giảm sút nên nhịp độ trên sân khá chậm.

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28/06/2026 | 08:06

73'

James Rodriguez volley sấm sét ngoài vòng cấm, buộc Veiga phải giải nguy cho Bồ Đào Nha bằng đầu.

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Colombia thi đấu ấn tượng - Ảnh: FIFA
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28/06/2026 | 07:58

66'

Thủ môn Diogo Costa đang chơi xuất sắc khi một lần nữa chặn đứng cú sút của John Arias.

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28/06/2026 | 07:54

62'

Vừa vào sân thay Lerma, Rios có cơ hội tuyệt vời mở tỷ số cho Colombia nhưng pha đệm cận thành lại đi sạt cột gang tấc.

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28/06/2026 | 07:51

60'

Joao Felix kiến tạo cho Ronaldo lẻn xuống dứt điểm chân trái sạt cột dọc. Trọng tài biên cũng phất cờ báo CR7 rơi vào thế việt vị.

Colombia v Portugal Group K FIFA World Cup 2026 (3).jpg
Hai đội tạo được vô số cơ hội ăn bàn - Ảnh: FIFA
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28/06/2026 | 07:47

55'

Hết Lerma đến Arias kết thúc tầm xa nhưng thủ môn Diogo Costa vẫn làm chủ được tình hình.

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28/06/2026 | 07:43

51'

Diogo Dalot tạt vào từ cánh phải cho Joao Felix đánh đầu không trúng tâm bóng.

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28/06/2026 | 07:38

46'

Ngay đầu hiệp hai, Joao Neves và Diogo Dalot được tung vào sân thay cho Ruben Neves cùng Joao Cancelo.

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28/06/2026 | 07:23

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: S.C
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28/06/2026 | 07:17

45'

Arias mồi bóng cho Puerta băng lên kết thúc ngoài tuyến hai. Thủ thành Diogo Costa dễ dàng bắt gọn.

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28/06/2026 | 07:12

41'

Joao Felix đỡ ngực một nhịp rồi bắt volley trong khu cấm địa vọt xà đáng tiếc.

Thu gọn
28/06/2026 | 07:11

39'

Mãi đến cuối hiệp một, Bồ Đào Nha mới đưa ra câu trả lời. Bruno Fernandes đón bóng trong vòng cấm rồi xoay người sút căng, nhưng thủ môn Vargas cứu thua xuất thần.

Ở tình huống sau đó, Ruben Neves tạc đạn từ xa bóng bay sạt cột.

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Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: FIFA
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28/06/2026 | 07:08

33'

Tuyến tiền vệ Bồ Đào Nha đang "mất kết nối". Chính vì thế, Ronaldo gần như mất hút ở tuyến trên.

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28/06/2026 | 06:54

24'

Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m. Ronaldo bước lên thực hiện cú đá chìm chưa thể gây khó cho Vargas.

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Ronaldo bị theo rất sát - Ảnh: DAZN
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28/06/2026 | 06:54

18'

Cordoba càn lướt mạnh mẽ rồi sút chéo góc buộc thủ môn Diogo Costa phải trổ tài cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Thu gọn
28/06/2026 | 06:45

14'

Colombia tiếp tục bắn phá khung thành Bồ Đào Nha. Tiền vệ Puerta nã đại bác sấm sét từ khoảng cách 30m cực kỳ nguy hiểm.

Colombia v Portugal Group K FIFA World Cup 2026.jpg
Colombia tạo được nhiều cơ hội đầu trận - Ảnh: FIFA
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28/06/2026 | 06:39

8'

James Rodriguez quăng chân ngoài vòng cấm đưa bóng bay chệch khung thành Bồ Đào Nha. Colombia đang khởi đầu hết sức ấn tượng.

Thu gọn
28/06/2026 | 06:34

2'

Luis Diaz sớm có cơ hội ghi bàn nhưng chưa thể mở tỷ số sớm cho Colombia.

Thu gọn
28/06/2026 | 06:31

6h30

Trận đấu bắt đầu.

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28/06/2026 | 05:59

5h30

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Ronaldo đến sân - Ảnh: FIFA
Thu gọn
28/06/2026 | 05:58

5h20

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Đội hình ra sân Bồ Đào Nha vs Colombia - Ảnh: T.T
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27/06/2026 | 20:47

4h30

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Ronaldo và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: Record
Thu gọn
27/06/2026 | 20:46

4h

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Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow
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