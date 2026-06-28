Mãi đến cuối hiệp một, Bồ Đào Nha mới đưa ra câu trả lời. Bruno Fernandes đón bóng trong vòng cấm rồi xoay người sút căng, nhưng thủ môn Vargas cứu thua xuất thần.

Ở tình huống sau đó, Ruben Neves tạc đạn từ xa bóng bay sạt cột.