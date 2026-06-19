Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 World Cup 2026

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba tại World Cup 2026 đang trở thành điểm nóng sau loạt trận đầu tiên. Với thể thức mới gồm 48 đội, không chỉ hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp, mà 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được vào vòng knock-out.

Điều này khiến cuộc đua ở nhóm giữa trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo cập nhật, Hà Lan, Brazil, Bỉ, Qatar, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang tạm có lợi thế khi cùng giành được 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Dù chưa thắng, việc có điểm giúp họ nắm quyền tự quyết tốt hơn so với những đội chưa có điểm nào.

Phía sau, CH Séc, Ecuador, Panama, Senegal, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu nhiều áp lực. Những đội này buộc phải cải thiện kết quả ở các lượt tiếp theo nếu không muốn sớm bị bỏ lại trong cuộc đua vé vớt.

Tiêu chí xếp hạng lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn ghi được, điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm. Vì vậy, từng bàn thắng và từng tấm thẻ đều có thể ảnh hưởng đến số phận các đội.