Video bàn thắng Colombia 1-0 CHDC Congo (nguồn: VTV)
Colombia giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ đã phải trải qua trận đấu đầy căng thẳng.
Colombia kiểm soát bóng nhiều hơn và sớm tạo sức ép về phía khung thành đối thủ. Daniel Muñoz từng đưa bóng vào lưới ngay những phút đầu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, James Rodríguez và Luis Díaz liên tục thử thách hàng thủ CHDC Congo, song thủ môn Lionel Mpasi thi đấu xuất sắc.
Ở chiều ngược lại, CHDC Congo phòng ngự kỷ luật, giàu thể lực và không ngại phản công trực diện. Chính lối chơi kiên cường này khiến Colombia bế tắc trong phần lớn thời gian.
Bước ngoặt đến ở phút 76. Juan Fernando Quintero xử lý khéo léo, mở ra khoảng trống để Muñoz băng vào vòng cấm và dứt điểm. Bóng chạm nhẹ hậu vệ CHDC Congo, khiến Mpasi không thể cản phá.
Những phút cuối, Colombia phải căng mình bảo vệ tỷ số. Chiến thắng tối thiểu nhưng đủ giúp họ sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
Ghi bàn:
Colombia: Munoz (76')
Đội hình xuất phát Colombia vs CHDC Congo
Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.
CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.
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KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 dành cho Colombia trước CHDC Congo. Kết quả này đưa James Rodriguez chính thức có mặt tại vòng 1/16.
90'+4
CHDC Congo vẫn nỗ lực hết mình ở những giây phút cuối cùng, hàng phòng ngự của Colombia vì vậy mà phải làm việc hết công suất.
89'
Những phút cuối trận, Congo dốc toàn lực đề gây sức ép lên khung thành của Colombia.
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
80'
Chỉ trong vòng hơn một phút, Luiz Diaz có hai lần đưa bóng vào lưới của CHDC Congo nhưng tiền đạo của Bayern Munich đều bị căng cờ báo việt vị.
76'
Munoz mở tỷ số cho Colombia
Xuất phát từ pha tấn công trực diện của Colombia, Quintero đón bóng từ chân đồng đội. Anh che chắn mở ra cơ hội để Munoz xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ CHDC Congo làm đổi hướng khiến thủ môn Mpasi bó tay.
64'
Colombia vẫn áp đảo về mọi thông số thống kê, tuy nhiên điều quan trọng nhất là bàn thắng mở tỷ số vẫn đang "lẫn trốn" đại diện Nam Mỹ.
50'
Luis Diaz dứt điểm trong vòng cấm bị thủ môn Mpasi dùng chân cản phá, cú đá bồi của một cầu thủ Colombia khác lại đi chệch cột dọc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Colombia phải nhận bàn thua khi Masuaku đánh đầu hụt bóng trong vòng cấm.
39'
Colombia vẫn loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành của CH Congo.
34'
ĐT Congo vẫn tổ chức phòng ngự kiên cố, lần lượt hóa giải các cơ hội mà Colombia tạo ra, đặc biệt là thủ môn Mpasi.
23'
Đại diện Nam Mỹ đang vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, tung ra 8 cú dứt điểm và 5 trong số đó đi trúng đích nhưng vẫn chưa có bàn mở tỷ số.
16'
Thủ môn Mpasi tiếp tục là người chiến thắng với tình huống ngăn chặn Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số.
11'
Đến lượt đội trưởng James Rodriguez đe dọa khung thành Congo bằng cú sút xa sở trường từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Mpasi vất vả cản phá chịu phạt góc.
6'
Vẫn là Munoz với hai pha đánh đầu tiên tiếp làm tung mành lưới CH Congo, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
4'
Colombia đáp trả đanh thép, cú sút bị thủ môn Mpasi đẩy ra, Munoz băng lên với góc sút khá rộng nhưng hậu vệ áo vàng lại sút trúng mép ngoài cột dọc khó tin.
2'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Congo mới là đội có được pha dứt điểm đầu tiên, với cú 'nã đại bác' của Kayembe đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Colombia.
09h00
Trọng tài chính người Italia - Maurizio Mariani thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
08h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
08h40
Ở trận đấu cùng bảng trước đó, Bồ Đào Nha đã đè bẹp Uzbekistan 5-0 trong ngày bùng nổ của siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo, với cú đúp bàn thắng. CR7 đã phá liền 2 kỷ lục khi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, và trở thành chân sút người Bồ Đào Nha ghi bàn nhiều nhất tại World Cup với 10 pha lập công, hơn huyền thoại Eusebio một bàn.
08h35
Cầu thủ hai đội tuyển đã bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
08h30
08h20
08h15
Colombia bước vào lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 với tâm thế tự tin sau chiến thắng ấn tượng ngày ra quân. Đánh bại Uzbekistan 3-1 giúp đại diện Nam Mỹ tạm thời chiếm ngôi đầu và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Dù vậy, trận mở màn không hề dễ dàng với thầy trò HLV Nestor Lorenzo. Uzbekistan đã gây ra nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải đến khi Luis Diaz tỏa sáng với pha lập công ở phút 65, Colombia mới khai thông thế bế tắc, trước khi Jaminton Campaz ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ.
Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước CHDC Congo, Colombia gần như chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng knock-out. Khi đó, trận đấu cuối cùng với Bồ Đào Nha có thể chỉ còn mang ý nghĩa xác định vị trí nhất bảng.
Tuy nhiên, CHDC Congo không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện châu Phi đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1, dù bị dẫn trước. Họ thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và suýt giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn các pha phản công.
Dù được đánh giá cao hơn, Colombia vẫn cần thận trọng trước một CHDC Congo đầy quyết tâm và khó lường.