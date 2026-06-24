Video bàn thắng Colombia 1-0 CHDC Congo (nguồn: VTV)

Colombia giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ đã phải trải qua trận đấu đầy căng thẳng.

Colombia kiểm soát bóng nhiều hơn và sớm tạo sức ép về phía khung thành đối thủ. Daniel Muñoz từng đưa bóng vào lưới ngay những phút đầu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, James Rodríguez và Luis Díaz liên tục thử thách hàng thủ CHDC Congo, song thủ môn Lionel Mpasi thi đấu xuất sắc.

Colombia thắng nhọc CHDC Congo - Ảnh: CONMEBOL

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo phòng ngự kỷ luật, giàu thể lực và không ngại phản công trực diện. Chính lối chơi kiên cường này khiến Colombia bế tắc trong phần lớn thời gian.

Bước ngoặt đến ở phút 76. Juan Fernando Quintero xử lý khéo léo, mở ra khoảng trống để Muñoz băng vào vòng cấm và dứt điểm. Bóng chạm nhẹ hậu vệ CHDC Congo, khiến Mpasi không thể cản phá.

Những phút cuối, Colombia phải căng mình bảo vệ tỷ số. Chiến thắng tối thiểu nhưng đủ giúp họ sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Ghi bàn:

Colombia: Munoz (76')

Đội hình xuất phát Colombia vs CHDC Congo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.

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