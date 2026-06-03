Bảng L Vòng chung kết World Cup 2026, bao gồm các đội tuyển Anh, Croatia, Ghana và Panama, theo giờ Việt Nam (UTC+7):

Lịch thi đấu bảng L World Cup 2026


Lượt trận Ngày (Giờ VN) Giờ (VN) Cặp đấu Kênh trực tiếp (Dự kiến)
Lượt 1 Thứ Năm, 18/06 03:00 Anh vs Croatia VTV
Thứ Năm, 18/06 06:00 Ghana vs Panama VTV
Lượt 2 Thứ Tư, 24/06 03:00 Anh vs Ghana VTV
Thứ Tư, 24/06 06:00 Panama vs Croatia VTV
Lượt 3 Chủ Nhật, 28/06 04:00 Panama vs Anh VTV2
Chủ Nhật, 28/06 04:00 Croatia vs Ghana VTV3