Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng L Vòng chung kết World Cup 2026, bao gồm các đội tuyển Anh, Croatia, Ghana và Panama, theo giờ Việt Nam (UTC+7):
Lịch thi đấu bảng L World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (Giờ VN)
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Kênh trực tiếp (Dự kiến)
|Lượt 1
|Thứ Năm, 18/06
|03:00
|Anh vs Croatia
|VTV
|Thứ Năm, 18/06
|06:00
|Ghana vs Panama
|VTV
|Lượt 2
|Thứ Tư, 24/06
|03:00
|Anh vs Ghana
|VTV
|Thứ Tư, 24/06
|06:00
|Panama vs Croatia
|VTV
|Lượt 3
|Chủ Nhật, 28/06
|04:00
|Panama vs Anh
|VTV2
|Chủ Nhật, 28/06
|04:00
|Croatia vs Ghana
|VTV3
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