Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng các đối thủ Croatia, Ghana và Panama.
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết 3 trận đấu vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel theo giờ Việt Nam (GMT+7):
Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Anh
|
Ngày
|
Giờ
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
18/6/2026
|
03:00
|
Anh vs Croatia
|
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
|
24/6/2026
|
03:00
|
Anh vs Ghana
|
VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6)
|
28/6/2026
|
03:00
|
Anh vs Panama
|
VTV2 (Dự kiến VTV6)
Lượt trận 1: Anh vs Croatia
Thời gian: 03:00, Thứ Năm ngày 18/06/2026
Địa điểm: Sân vận động AT&T (Arlington, Texas, Mỹ)
Kênh trực tiếp: Các kênh VTV
Lượt trận 2: Anh vs Ghana
Thời gian: 03:00, Thứ Tư ngày 24/06/2026
Địa điểm: Sân vận động Gillette (Foxborough, Massachusetts, Mỹ)
Kênh trực tiếp: Các kênh VTV
Lượt trận 3: Panama vs Anh
Thời gian: 04:00, Chủ Nhật ngày 28/06/2026
Địa điểm: Sân vận động MetLife (East Rutherford, New Jersey, Mỹ)
Kênh trực tiếp: Các kênh VTV
Nhận định cục diện bảng đấu
Trận đinh bảng L: Cuộc đối đầu giữa Anh và Croatia ngay lượt trận mở màn được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng.
Cơ hội đi tiếp: Siêu máy tính Opta đánh giá tuyển Anh vượt trội với 67,9% cơ hội đứng nhất bảng và tổng cộng 89,5% cơ hội lọt vào top 2 để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.