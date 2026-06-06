Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng các đối thủ Croatia, Ghana và Panama.

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết 3 trận đấu vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel theo giờ Việt Nam (GMT+7):

Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Anh

Ngày Giờ Cặp đấu Trực tiếp 18/6/2026 03:00 Anh vs Croatia VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 24/6/2026 03:00 Anh vs Ghana VTV3, VTV10 (Dự kiến VTV6) 28/6/2026 03:00 Anh vs Panama VTV2 (Dự kiến VTV6)

Lượt trận 1: Anh vs Croatia

Thời gian: 03:00, Thứ Năm ngày 18/06/2026

Địa điểm: Sân vận động AT&T (Arlington, Texas, Mỹ)

Kênh trực tiếp: Các kênh VTV

Lượt trận 2: Anh vs Ghana

Thời gian: 03:00, Thứ Tư ngày 24/06/2026

Địa điểm: Sân vận động Gillette (Foxborough, Massachusetts, Mỹ)

Kênh trực tiếp: Các kênh VTV

Lượt trận 3: Panama vs Anh

Thời gian: 04:00, Chủ Nhật ngày 28/06/2026

Địa điểm: Sân vận động MetLife (East Rutherford, New Jersey, Mỹ)

Kênh trực tiếp: Các kênh VTV

Nhận định cục diện bảng đấu

Trận đinh bảng L: Cuộc đối đầu giữa Anh và Croatia ngay lượt trận mở màn được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng.

Cơ hội đi tiếp: Siêu máy tính Opta đánh giá tuyển Anh vượt trội với 67,9% cơ hội đứng nhất bảng và tổng cộng 89,5% cơ hội lọt vào top 2 để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.